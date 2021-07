Podívejte se na deset gólů od letošních soupeřů UEFA, včetně kopu kol Alli, Pogby stunnera a Schicka uprostřed silnice

Podívejte se na 10 uchazečů UEFA o cíl sezóny 2020–2021 – včetně ohromujících vítězů z Dele Alli, Paula Pogby a Patrika Schicka.

Před sezónou 2021-22 si prohlédněte všech 10 snah – včetně několika skvělých úspěchů z Ligy mistrů a Euro 2020.

Mahdiho náměstí

Chelsea vs Porto – 13. dubna 2021

Sub Taremi skóroval akrobaticky přes kop v 93. minutě výhry Porta 1: 0 nad Chelsea ve čtvrtfinálovém druhém zápase Ligy mistrů.

Cíl byl ale marný, protože Chelsea se dostala do semifinále 2: 1.

Taremi ve čtvrtfinále Ligy mistrů proti Chelsea skórovala skvěle

Chic skóroval z poloviny čáry na Euro 2020, když Česká republika porazila Skotsko

Patrick Chic

Skotsko vs Česká republika – 14. června 2021

Schech už dal Čechům vedení v zápase Euro D skupiny D v Hampden Parku, když nechal čelisti na zemi brankou ze středu pole.

Kemarova střecha

Rove si v Evropské lize připsal vlastní střelu z více než 50 metrů

Standard Liege vs Rangers – 22. října 2020

Rove vstřelil opravdu působivý gól z 54,6 yardů – gól nejdelšího dosahu v historii Evropské ligy během zápasu skupiny Rangers ve skupině proti Belgičanům.

Florian Wirtz

Německo U-21 vs Nizozemsko U-21 – 3. června 2021

V semifinále mistrovství Evropy do 21 let vsadil Virts vynikající gól z kraje pokutového území a poslal Německo do finále – které vyhráli.

mazat spojence

Alli ukázal své atletické schopnosti skvělým zásahem do hlavy v Evropské lize

Tottenham vs Wolfsberger – 24. února 2021

Alli, který většinu sezóny nebyl v týmu, zaznamenal napínavý úder Wolfsbergerem 4: 0, když Spurs vtrhl do šestnáctého kola Evropské ligy.

LORENZO INSIGNE

Insigne vstřelil samostatný gól, když Itálie na Euro 2020 předstihla Belgii

Belgie vs Itálie – 2. července 2021

Ital dal jeden z nejlepších gólů Euro 2020 poté, co utekl z poloviny bodu, než zakroutil nezastavitelnou vlnu, když v 16. kole KO’d Belgii.

Paul Pogba

Pogbův křik za Francii proti Švýcarsku byl marný, když podlehly Švýcarsku

Francie vs Švýcarsko – 28. června 2021

Pogba podle všeho skóroval nad Švýcarskem v posledních 16 letech, když připustil střelu z dálky, která Francii poskytla náskok 3: 1.

Ale Švýcaři bojovali o to, aby na konci vyhráli penaltový rozstřel.

Sarah Zadrazil

Zazrazil Jamal skóroval na dlouhé vzdálenosti, když Bayern Mnichov podlehl Chelsea

Chelsea vs Bayern Mnichov – 2. května 2021

Zadrazil rozbil domácího křičícího z 25 metrů, který se otočil a narazil do sítě ze spodní strany břevna.

ferau

Barcelona vs Dubovich – 28. dubna 2021 28

Ve čtvrtfinále Ligy mistrů UEFA Futsal vystřelil Firao prudkou ranou, když Barcelona porazila své slovinské soupeře 2: 0.

Paulinho dokončil skvělý tah týmu během napínavého šestigólového zápasu Braga proti Leicesteru

Bolinho

Braga vs Leicester – 26. listopadu 2020

Paulinho vypálil síť po skvělém tahu týmu v napínavé remíze 3: 3 ve skupinové fázi Evropské ligy.