V muzikálu New Hollywood v Addison Theatre to není všechno kouzlo a půvab

Když se dvojice bojujících newyorských skladatelů magicky přenese zpět do zlatého věku filmových muzikálů, máme pocit, jako bychom se chystali na večer plný nostalgie. Výsledkem je opak: varovný příběh. Pokud se jim to nepovede jako dřív, ukáže se, že je to pravděpodobně dobře.

Jít do Hollywoodu, úspěšný nový muzikál, který měl světovou premiéru ve čtvrtek v Addison’s WaterTower Theatre, to dokázal mít v obou směrech. Je to vtipná oslava rozkvětu studií MGM Louise B. Mayera a hvězd jako Judy Garland, Gene Kelly, Fred Astaire a Frank Sinatra, doplněná o zasvěcené vtipy a čísla pořadů.

Ale je to také varování.

Pod leskem a půvabem se skrývá rozpadající se studiový systém ohrožený televizí, politikou, nekontrolovatelným sexismem, antisemitismem a blacklisty.

Když Alice Chandler (Alison Whitehurst) a její spisovatel Garson Stein (Brian Hathaway) dorazí v roce 1948 do jižní Kalifornie, Hollywoodská desítka je již držena v pohrdání Kongresem za to, že odmítl spolupracovat s Výborem pro neamerické aktivity Sněmovny reprezentantů. Brzy si odpyknou trest odnětí svobody.

Napětí vytvořené těmito temnými obraty vytváří zábavnou show s písněmi básníka Stephena Colea a skladatele Davida Cranea naplněnými vtipnými a satirickými rýmy o hudebním divadle a zároveň uznávající nadčasovou krásu umělecké formy.

Whitehurst a Hathaway jsou nejen skvělí zpěváci a herci, ale jejich chemie je také hmatatelná. Jejich postavy jsou spolubydlící s oddělenými ložnicemi, platonické spřízněné duše, i když touží po něčem víc.

Zleva Alison Whitehurst jako Alice Chandler, Cooper Grodin jako AJ Engerman a Brian Hathaway jako Garson Stein ve světové premiéře muzikálu „Goin‘ Hollywood“ v divadle WaterTower v Addisonu. (Paris Marie Productions)

Mezi další pozoruhodné postavy patří Jocelyn Hansen jako drzá a vševědoucí asistentka Nancy Karinsky a Cooper Grodin jako prošedivělý šéf spisovatelské místnosti MGM AJ Engerman, který si najímá implantáty pro cestování časem, jakmile dorazí na Union Station v Los Angeles.

Ve snaze získat slávu píšou „Naming Names“, satirickou píseň, kterou hrají na večírku v domě Gene Kellyho. Když se zpráva dostane na veřejnost, Meyer jim přidělí nový muzikál Betsy Ross, šicí dívka. Spíše se zabývá udržením moci než pořizováním skvělých snímků, snaží se uklidnit Washington.

jako hodně Jít do HollywooduA šicí dívka Stává se příležitostí napodobit antikomunistické šílenství studené války (s Rossovou zobrazenou přes příliš velkou vlajku, když se šije), stejně jako ještě směšnější výrobu stroje na výrobu snů.

Obsazení nového muzikálu Stephena Colea a Davida Crana „Goin‘ Hollywood“, který měl premiéru v Addison’s WaterTower Theatre. (Paris Marie Productions)

Když je Mayer Garson zapůjčil Republic Pictures, je to příležitost pobavit se v hloupých westernech studia Poverty Row, včetně české krasobruslařské šampionky Very Ralstonové v hlavní roli kovbojky se středoevropským přízvukem. Další postavy ze skutečného života jsou zobrazeny v portrétech, včetně Garlanda a taneční tanečnice Ann Miller.

Stan Graner jako Meyer přednáší své řádky se stopkou, která se stává rušivou. Osmičlenný sbor odvádí skvělou práci, jak nás rozesmát, ale také pociťovat radost ze showbyznysu.

Setkáváme se s Alicí a Garsonem, jak vtipkují na cestě na narozeninový oběd v jídelním voze na Grand Central Station. Popírá, že by jí bylo 30 let. Oba touží po úspěchu a představují si, jaké by to bylo pracovat v MGM za starých dobrých časů. Než se nadějete, jsou na cestě k fantazii/noční můře.

Divadlo WaterTower: Goin‘ Hollywood

Když ho Ingermanova minulost dožene, Alice převezme jeho místo a vede místnost spisovatelů. Ale pořád je s ní zacházeno jako se sekretářkou, která přijímá objednávky na kávu a medovník, zlato. Buďte opatrní, jak se říká, co si přejete.

podrobnosti

Jít do Hollywoodu Probíhá do 30. července v Addison Convention and Theatre Center, 15650 Addison Road. 43 dolarů. watertowertheater.org.