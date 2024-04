Erdogan utrpěl vzácnou porážku v tureckých místních volbách

Neoficiální výsledky ukázaly, že opoziční strana, Republikánská lidová strana, vede celostátně před vládní Stranou spravedlnosti a rozvoje vedenou Erdoganem o 37,7 procenta ve srovnání s 35,5 procenty, po sečtení 99,8 procenta hlasů, podle neoficiálních výsledků. Do státní tiskové agentury Anadolu.

Volby starostů a míst v místní radě byly prvním celostátním vítězstvím CHP za více než dvě desetiletí, kdy byl Erdogan dominantním vůdcem Turecka. Pro Republikánskou lidovou stranu to představuje ohromující obrat necelý rok poté, co byl její kandidát poražen Erdoganem v prezidentském klání, což zanechalo tureckou opozici v rozkladu.

„Ztratili jsme dynamiku v celé zemi,“ řekl Erdogan v neděli pozdě večer v hlavním městě Ankaře. „Poctivě vyhodnotíme výsledky voleb a odvážně se zapojíme do sebekritiky.“

Velkou cenou voleb byl Istanbul: město se 16 miliony obyvatel, ekonomická velmoc pro Turecko a výchozí bod pro Erdoganovu historickou politickou kariéru poté, co sloužil jako starosta města. Ekrem Imamoglu, současný starosta Republikánské lidové strany, v neděli podle neoficiálních výsledků porazil svého rivala z vládnoucí strany rozdílem něco málo přes milion hlasů.

Vítězství posílilo Imamogluovu pozici jako Erdoganova nejsilnějšího rivala, necelých pět let poté, co se dostal na národní výsluní tím, že vyrval křeslo starosty města z desetiletí kontroly AKP. Po kampani zaměřené na místní problémy – revitalizaci Istanbulu, připravenost města na zemětřesení – İmamoğlu v neděli pozdě večer vyhlásil vítězství v expanzivnějších termínech a zaměřil se na Erdoganovu autoritativní vládu.

Výsledky ukázaly, že kandidáti CHP vyhráli obce ve 35 z 81 tureckých provincií a udrželi nebo převzali kontrolu nad pěti největšími městy v zemi – drtivé vítězství, které přimělo příznivce opozice přemýšlet, co by se mohlo stát, kdyby v loňském prezidentském klání postavili atraktivnějšího kandidáta. .. .

Zdá se, že Erdoganovu stranu sužují zběhnutí, včetně zběhnutí v islamistické straně, která kritizovala tureckého vůdce za to, že během války v Gaze nepřerušil ekonomické vazby s Izraelem a získala více než 6 procent národních hlasů.

„Všechno je to o ekonomice,“ řekl Altan Parsin, 56letý podporovatel CHP, který čekal na odevzdání svého hlasu v neděli brzy ráno v istanbulské čtvrti Gongoren. Řekl, že Erdoganovu stranu volil už dříve, pár let poté, co se dostala k moci, když se jí „dařilo dobře“.