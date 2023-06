York County rozšiřuje zákaz pálení o zákaz ohňostrojů, což ohrožuje oslavy čtvrtého července

York County, Pennsylvania – York County Rozšíření zákazu páleníOhňostroje, které zakazují používání soukromých ohňostrojů, vstoupily v platnost 12. června uprostřed historicky suchého počasí v regionu.

Velitel hasičů West Manchester Clifton Loughman řekl: „Vyzýváme obyvatele, aby vůbec nepoužívali zábavní pyrotechniku ​​a byli ohleduplní ke svým sousedům a okolní komunitě, vzhledem k krutosti sucha.“

Komisaři okresu York konzultovali s veliteli místních hasičů rozšíření zákazu pálení, který vstoupil v platnost v pondělí. Nyní byla prodloužena o 30 dní a její platnost vyprší 12. července.

Prodloužení zákazu pálení zpochybnilo plány na oslavu 4. července.

„Je to nešťastné, protože mnoho lidí má rádo ohňostroje a mnoho lidí je rádo zapaluje samostatně,“ řekl Ted Chick, úředník pro veřejné informace z úřadu pro krizové řízení okresu York. „Je to na doporučení krajských hasičů, to jsou odborníci.“

„Bohužel je svátek čtvrtého července, ale musíme se více dívat na životy a bezpečnost lidí než na zábavu,“ řekl Largeman.

Ostatní kraje v regionu, které uzákonily zákaz pálení, včetně Lancaster A Libanon provincie, používání zábavní pyrotechniky výslovně nezakazujte.

Krajští úředníci však doporučují pamatovat na rizika a nebezpečí, které představuje zábavná pyrotechnika během sucha v oblasti.

„Když používáte ty letecké ohňostroje, padají žhavé uhlíky a žhavé trosky a nemůžete kontrolovat, kam to jde,“ řekl Largeman. „Tak, [the debris] Jděte dolů do této suché trávy nebo do lesa nebo kamkoli to může být, nebylo by potřeba mnoho, abyste to rozsvítili.“

„Toto je něco, čemu lze zcela předejít, takže jen žádáme lidi, aby dodržovali zákaz pálení,“ řekl Chick.

Představitelé York County říkají, že by nebyli překvapeni, kdyby ostatní kraje následovaly jejich příklad a zakázaly ohňostroje uprostřed suchých podmínek na jihu centrální Pensylvánie, což Národní meteorologická služba považuje za zvýšené riziko požáru.

Zákaz stále umožňuje pokračovat v profesionálních a předem plánovaných ohňostrojích, schválených obcemi. Úředníci dodávají, že pokud během příštího měsíce napadne dostatek srážek na boj proti suchu, rozšířený zákaz pálení by mohl skončit brzy.

