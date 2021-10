Zákonodárci Evropské unie v drtivé většině hlasovali pro obchodní rozhovory s Tchaj -wanem a další opatření, která porušují nároky Číny na svrchovanost nad ostrovem, a nechávají představitele Pekingu na vzteku z projevu napětí mezi západními demokraciemi a komunistickým režimem.

„Je to ze své podstaty opovrženíhodné a má to hrozný účinek,“ řekl ve čtvrtek mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wenbin. “Slovo k příslušné straně: Nepodceňujte odhodlání, vůli a schopnost čínského lidu bránit národní suverenitu a územní celistvost.”

Vztah Číny s Evropským parlamentem se v posledních měsících zhoršil, protože evropské odsouzení čínských zvěrstev vůči ujgurským muslimům vedlo k transatlantickému kroku k uvalení sankcí na zákonodárce z EU a Británie. Čínští jestřábi reagovali v Evropském parlamentu zmrazením velké investiční dohody mezi EU a Čínou a výtka se ve čtvrtek zdvojnásobila, protože obchodní jednání schválila obchodní jednání a navrhla oživení „Evropského hospodářského a obchodního úřadu na Tchaj -wanu“ jako „EU“ na Tchaj -wanu “ – intenzivní změna názvu, vzhledem k nepřátelství Číny vůči jakýmkoli známkám politické angažovanosti mezi Tchaj -wanem a dalšími vládami.

„Pokud by EU udělala takový krok, byl by to opravdu velký problém, ale pochybuji, že by to bylo možné,“ řekl Washingtonu Examiner po hlasování úředník z pobaltských států. „Odráží to myšlení mnoha evropských politiků, takže je to velmi nebezpečný signál,“ dodal úředník.

Čína proměnila obchodní vztahy v geopolitickou výhodu v mnoha ohledech, v neposlední řadě tím, že brání transatlantické jednotě v otázkách, které američtí vůdci a představitelé západních zpravodajských služeb považují za bezpečnostní hrozby z Pekingu. Čínští představitelé zaznamenali v posledních letech určité překážky, a to ještě předtím, než cenzura včasných varování před epidemií vyvolala globální pobouření, což posílilo evropskou touhu po dobrých vztazích s Tchaj -wanem.

Tento zájem se projevil v návrhu na upuštění od pojmů „ekonomický a obchodní“ ve jménu současného úřadu.

„Země mají obvykle ekonomický úřad, což ukazuje, že nemají v úmyslu žádného druhu politických vztahů s Tchaj -wanem,“ uvedl pobaltský představitel s tím, že i města mohou mít mezinárodní obchodní úřady. Pokud jde o Čínu, pokud má Evropská unie kancelář – nikoli obchodní kancelář, ale kancelář EU -, EU pozvedne tyto vztahy na politickou úroveň. Toto je červená čára pro Čínu. “

Wang, úředník čínského ministerstva zahraničí, poznamenal, že respektování nároků Pekingu na svrchovanost nad ostrovem, demokratickou společností, které nikdy nevládne čínský komunistický režim, je „politickým základem vztahů mezi Čínou a EU“.

