Tom Stoppard vypráví o obrovském životě stráveném neustálým pohybem

Způsob, jakým kriketový netopýr klepne na míč a způsobí jeho plavbu na nesnesitelnou vzdálenost, se v Stoppardově ruce stává metaforou pro psaní. Žádný žijící dramatik tuto krásku nedělal pravidelně (Klepáním na jazyk vydává zvuk) zvuk.

Přídavné jméno „Stoppardian“ – zaměstnat elegantní inteligenci při řešení filosofických zájmů – vstoupilo do Oxfordského anglického slovníku v roce 1978. Jeho hry jsou stromy, na které nejistě stoupá na každém konci. Tyto stromy se kymácejí. Ve vzduchu je elektřina, jako tomu bylo před letní bouřkou.

Mezi nejznámější Stoppardovy hry patří „Rosencrantz a Guildenstern Are Dead“, „The Real Thing“, „Arcadia“ a „The Coast of Utopia“. (Jeho nejnovější dílo „Leopoldstadt“ bylo prozatím uzavřeno kvůli filmu Covid-19.) Je spoluautorem scénáře k filmu Zamilovaný Shakespeare a je autorem nebo pracoval na desítkách dalších filmových scénářů. Napsal román a soubor scénářů pro rozhlas a televizi.

Nyní 83, žije obrovský život. V chytré a autoritativní nové autobiografii „Tom Stoppard: A Life“ Hermiona Lee zápasí se všemi na stránce. Někdy má pocit, že honí lišku lesem. Stoppard se neustále pohybuje – poskakuje sem a tam přes Atlantik, stará se o mnoho oživení jeho her, udržuje točení obrazů, rozvíjí vzrušení ve prospěch disidentů, umělců a politických vězňů ve východní Evropě, přednáší, přijímá ceny, protahování textů, pořádání bohatých večírků a udržování přátelství s Pinterem, Václavem Havlem, Stevenem Spielbergem, Mickem Jaggerem a dalšími. Byl to čarodějnický život vedený čarodějníkem. Dlouhé, trhané, velké oči, rozcuchané; Pro ženy to byl Stoppard Walking Stimulus Package.