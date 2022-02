Japonsko po dvou letech „izolační politiky“ uvolňuje hraniční kontroly COVID | Japonsko

Zprávy médií ve čtvrtek uvedly, že Japonsko od příštího měsíce zmírní přísné hraniční kontroly po kritice ze strany studentů, pracovníků a rodinných příslušníků, kteří byli na místě.zavřítze země až na dva roky.

Omezení, která omezují přístup pro japonské občany a vracející se cizince, se dotkly 150 000 studentů, což vyvolalo obvinění politiků a podnikatelů, že zákaz poškozuje ekonomiku země a obraz světa.

Japonsko Pravidla byla v loňském roce krátce uvolněna Znovu je vytáhněte v listopadu ve snaze zabránit šíření vysoce nakažlivé varianty Omicron z Koronavirus.

Otevírání bude postupné, nicméně se ho to týkat nebude turistů. Očekává se, že premiér Fumio Kishida později ve čtvrtek oznámí zvýšení denních příjezdů z 3 500 na 5 000 a také snížení jednodenní až třídenní karantény pro lidi s negativním výsledkem testu a důkazem, že dostali povzbuzující vzpruha.

„Zkoumáme, jak zmírnit opatření hraniční kontroly tím, že vezmeme v úvahu vědecké důkazy, které jsou k dispozici ohledně kmene Omicron a měnících se podmínek nákazy doma i v zahraničí,“ citoval Kyodo premiéra Hirokazu Matsuna. tisková agentura.

Kishida se zdráhal uvolnit opatření oblíbená u veřejnosti před červencovými volbami do horní komory.

Dostal se však pod tlak podnikatelů, kteří prohlásili, že omezení představují „politiku izolace“, která by zhoršila chronický nedostatek pracovních sil v Japonsku. Člen strany Kishida řekl, že zákaz je zbytečný vzhledem k tomu, že Omicron se stal dominantním kmenem v Japonsku.

„Pokud se nyní podíváte na obecnou situaci, nedává to smysl; virus můžete chytit kdekoli. Ale v důsledku toho, [the restrictions]A [Kishida] „Získalo to velkou podporu veřejnosti,“ řekl politický analytik Atsu Ito.

Dodal, že nezrušení alespoň některých omezení by riskovalo, že Japonsko bude „za zbytkem světa“.

Vládní zdravotní experti uvedli, že šestá vlna viru poháněná Omicronem vyvrcholila začátkem tohoto měsíce poté, co údaje ukázaly týdenní pokles nových infekcí ve většině věkových skupin.

Zatímco nové případy klesají, poslední vlna infekcí v Japonsku si vyžádala mnohem slabší lidskou daň, v úterý bylo hlášeno rekordních 236 úmrtí.

Pouze asi 10 % populace dostalo posilovací injekci, ve srovnání s více než 50 % v Jižní Koreji a Singapuru, což přimělo Kishidu, aby oznámila denní cíl jeden milion třetinových výstřelů denně.