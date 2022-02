Lékařům se podařilo zkoumat mužovu mozkovou aktivitu během jeho smrti

„Geodesic Sensor Network“, který se používá k získání velmi podrobného měření EEG. Fotografie : Olly šátek ( Getty Images )

se Je pozoruhodné, že vůbec poprvé se na to lékaři podrobně podívali Lidský mozek v posledních chvílích jeho života. Výsledky byly získány od nemocničního pacienta, který Najednou Zemřít zatímco tam Monitorování mozku na záchvaty a mohou poskytnout určitou podporu pro myšlenku, že lidé Když se blíží smrti, vidí, jak jim před očima září jejich životy.

hledání bylo zveřejněno Úterý v Frontiers in Aging Neuroscience. Podle zprávy byl pacientem 87letý muž, který byl přijat do nemocnice po vážném pádu, který měl za následek krvácení do těla. mozek . Po operaci k léčbě zranění byl muž stabilizovaný po krátkou dobu dvou dnů před nástupem záchvatů. Poté podstoupil elektroencefalogram (EEG), který měří elektrickou aktivitu mozku. EEG potvrdilo jeho nepřetržité záchvaty, ale v polovině mužovo srdce přestalo bít a dostal se do zástavy srdce. V souladu s přáním jeho rodiny a neresuscitačním stavem pacienta se lékaři o další léčbu nepokoušeli a muž brzy zemřel. Protože EEG přístroj pracoval i v posledních minutách mužského života, měli lékaři na svých rukou unikátní soubor dat.

Bylo mnoho pokusů studovat, co se děje s našimi těly a myslí, když umíráme. Ale mnoho z tohoto výzkumu pochopitelně zahrnovalo extrapolaci z toho, co vidíme v kontrolovaných studiích na zvířatech na lidech. Některé studie byly schopen sledovat Životní funkce nebo jednoduchá mozková aktivita lidí, kteří odebrali zařízení na podporu života a smrti, což poskytlo zajímavé poznatky. Zdá se však, že je to poprvé, kdy byl mozek umírajícího člověka studován tak podrobně pomocí EEG.

Nejzajímavějším zjištěním je podle autorů důkaz, že na stereotypech NDE může být něco skutečného. Bezprostředně předtím a poté, co muži přestalo bít srdce, došlo například ke zvýšení gama mozkových vln, které jsou spojeny s učením a pamětí. a vzorce mozkové aktivity, včetně gama, které tým zdokumentoval u muže během jeho smrti Podobá se Vzorce, které vidíme u lidí, kteří sní nebo si pamatují vzpomínky. „Taková aktivita může podpořit konečné ‚vzpomínky na život‘, ke kterému může dojít v situaci blízké smrti,“ napsali.

Tyto výsledky jsou samozřejmě založeny na hodnotách mozku jedné osoby. Muž také trpěl traumatickým poraněním mozku a otokem, dostal křeče a před smrtí bral antikonvulziva, což všechno mohlo způsobit, že se jeho mozková aktivita liší od aktivity průměrného umírajícího. Ale autoři také poznamenávají, že mnoho z toho, co našli linky s tím, co bylo vidět v laboratorních studiích umírající myši, což poskytuje určitou podporu, že jejich výzkum může být zobecněný .

Autoři plánují pátrat po podobných případech a doufají, že další práce lépe osvětlí, jak umíráme a zda je pravděpodobné, že se k nám naše životy vrátí ještě před koncem.

„Něco se z tohoto výzkumu můžeme naučit je, že i když naši milovaní zavírají oči a jsou připraveni nás nechat odpočívat, jejich mozky pravděpodobně přehrávají některé z nejkrásnějších okamžiků, které ve svém životě zažili,“ řekl autor studie. Ajmal Zammar, neurochirurg na University of Louisville. Sdělit Frontier Science News.