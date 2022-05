kupředu! Milichová se kvalifikuje do finálového kola turnaje NCAA

Scottsdale, Arizona – Old Dominion Large Jana Milichová Její vysokoškolská kariéra bude pokračovat ještě další den, když se dostala do cutu a postoupila do čtvrtého kola NCAA Championship v Grayhawk Golf Club ve Scottsdale v Arizoně.

„Dnes to nebylo nic neuvěřitelného. Jana rozhodně hrála své srdce pro ODU,“ hlavní trenér Monarch Mallory King Ona řekla. „Kvalifikovat se na národní šampionát je historickým počinem, takže je těžké popsat výkon, který předvedla v kvalifikaci na poslední den. Musela hrát úžasné kolo za kolem, den za dnem a vrátit se do Michigan Gorgons.“ aby se to stalo. Až do té chvíle.“

4. kolo začíná zítra ráno a zahrnuje 15 nejlepších týmů a devět jednotlivců v nedostatečně vyvinutých týmech.

Milichová pročesala první tři jamky dne a na čtvrté zahrála bogey. Po Ghostovi následovala čtyři kapitoly v řadě před birdie na deváté jamce, aby se dostala dokonce do první devítky. Pekovice, rodačka z České republiky, byla solidní v obraně s devítkou s osmi pary a osamoceným bogey na šestnáctce.y Mezera.

„Jana se pokaždé zhostila této příležitosti a zvládla ten tlak velmi dobře. Chci, aby všichni v Monarch Nation věděli, že toto je nezapomenutelný den pro celou naši univerzitu. Všichni můžeme být na Janu hrdí! Nemůžeme se dočkat uvidíme ji zítra znovu soutěžit. Bude to zvláštní den.“ „.

Milichová postupuje do finále 16. remízouy Ve čtvrtém. Mistrovství NCAA začalo v pátek se čtyřkou na 76, ale v sobotu vystřelilo jednu pod 71, aby se umístili v soutěži o postup.

Finálové kolo Milichové začne v 15:30 ET, kde bude v páru s Annou Morgan z Foreman a Selenou Satelkao z Vanderbilt.