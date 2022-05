Federace obchodu a zemědělství Trinidadu a Tobaga uvádí, že účast v Khelo India je povinná

Výbor úředníků (CoA) jmenovaný Nejvyšším soudem v Dillí, aby spravoval Indickou federaci stolního tenisu (TTFI), učinil účast na Khelo India Youth Games (KIYG) v Panchkule od 4. do 13. června povinnou. To znamená, že nejlepší hráči Indie budou muset vynechat některé mezinárodní turnaje.

Hráči a rodiče vyjádřili svůj „údiv“ v oběžníku CoA ze dne 23. května, v němž se uvádí: „Všem vybraným, kteří budou hrát na turnajích organizovaných v Khelo India, se doporučuje, aby jejich účast na těchto turnajích byla povinná. Turnaje v Khelo India by měly mít přednost před všechny mezinárodní turnaje kromě olympijských her a her, asijských her, her Commonwealthu a mistrovství světa, s výjimkou mimořádných nebo výjimečných okolností pro onemocnění podobné povahy bude výjimka vyžadovat schválení, uvedl oběžník „CoA“.

WTT Contender Championship v Záhřebu od 13. do 19. června je součástí mezinárodního okruhu s body do světového žebříčku. Dva mladí závodníci v Argentině (chlapci 3. – 5. června, dívky 13. – 15. června) a České republice (Havířov, 6. – 12. června) se střetnou v KIYG showdownu.

Porota uvedla, že starší hráči, kteří musí hrát v KIYG, „hledají výjimky na místě, protože se chtějí zúčastnit turnaje v České republice“.

„Indická vláda vynaložila obrovské úsilí na zavádění a provozování programu Khlo India a na podporu vybraných talentů. Identifikovaní hráči dostávají finanční a další podporu od indické vlády,“ uvedl oběžník.

Diya Chitale a Svastika Ghosh, Indie č. 3 a 4, jsou v týmu Indie na šampionátu v Záhřebu, ale nyní budou soutěžit v KIYG. Soutěž ve stolním tenise na KIYG začíná od 9. do 12. června.

„Naším původním plánem bylo zahrát si na soutěži WTT v Záhřebu. Protože se však účast na KIYG stává povinnou, Diya se vrátí a zúčastní se. Bylo by dobré, aby byl rozvrh řízen tak, aby dívčí akce skončila.“ do 11. poledne,“ řekl její otec Parag Shetali. června, aby Dia mohla odcestovat s týmem na soutěž WTT.“

Dea, která se probojovala do předkola seniorů, patří mezi nastupující hráčky země a tento měsíc vyhrála mládežnický titul WTT v Peru. Tento týden závodí ve Španělsku a měla v plánu pokračovat v tréninku v Evropě a připojit se k indickému týmu v Záhřebu.

Svastika, 19, byla v národním táboře v Bengaluru, než byla vybrána na Hry Commonwealthu. „Událost WTT v Chorvatsku je její první mezinárodní vystoupení a byli jsme velmi hrdí, když byla vybrána,“ řekl její otec a trenér Sandeep Ghosh. „COA se zeptal, zda by bylo možné posunout termíny soutěží TT, aby mohla cestovat s týmem, ale bylo to zamítnuto,“ řekl její otec a trenér Sandeep Ghosh.

„Vláda nikdy neřekla, že KIYG je povinný. Od vlády ani TOPS jsme nedostali žádnou komunikaci. Organizátoři KIYG se pouze zeptali Svastiky, zda je k dispozici nebo zda existuje nějaká účast. Proč tedy arbitrážní soud stanovil takovou pravidlo?“

Další otec, který si nepřál být identifikován, uvedl, že svou dceru poslal na setkání mládeže do Haverova. „Všechny tyto akce mají globální ratingové body, jakmile vstoupíte a zrušíte je, musíte zaplatit pokutu.“

V únoru High Court of Delhi pozastavil činnost výkonného výboru TTFI a jmenoval arbitrážní tribunál, kterému předsedá (vysloužilý) hlavní soudce Geeta Mittal.

Jeden z členů poroty řekl: „KIYG je důležitý turnaj a nechceme, aby ho naši hráči promeškali.“