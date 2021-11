Provincie Quebec najímá Marca Denise, aby obnovil slávu hokejové NHL

Víme, že Mark Dennis se může ujmout týmu, nebo udělá maximum, i když ho zabije.

V letech 2002-03 byl „Goaltender Denis“, jak mu tehdejší radioamatér George Matthews říkal, požádán, aby si oblékl modré saka na záda. Vzhledem k tomu, že The Jackets byli v předchozí sezóně jedním z nejhorších týmů v lize a že budou znovu, byla to obrovská zátěž. Ale tím, že žvýkal žvýkačku, dal neúnavnému, neúnavnému 25letému mladíkovi všechno.

Dennis viděl více gumy než split I-70/71. Zúčastnil se 77 zápasů, vyhrál 27 zápasů a pětkrát skóroval. V té době vytvořil rekord v počtu odehraných minut v sezóně s 4 511. S ohledem na (mínus) zálohy před ním to byla fantastická kampaň.

Téměř o 20 let později je Denis, rodák z Montrealu, požádán, aby pomohl zachránit svůj kraj.

Poznámka: Začátkem tohoto měsíce uspořádal quebecký premiér Francois Legault tiskovou konferenci v Peel Center, domovském sídle Montreal Canadiens, aby oznámil vytvoření komise, která by prozkoumala, proč je pro provincii stále obtížnější produkovat hokejisty, a aby doporučit řešení.

Do čela výboru byl jmenován Denis, jehož 13letá profesionální kariéra skončila u šálku kávy s Kanaďany v roce 2009 a který je nyní zkušeným analytikem frankofonní sítě RDS v Montrealu.

Silná volba. lidská kvalita.

New York časy Vysvětlení dané problematiky Ve svých národních vydáních otištěných v sobotu. Titulek: „Quebec má méně hráčů NHL než Švédsko!“ Šedá paní použila v názvu vykřičník! Kdy se to stalo naposledy? Interpunkční znaménka jsou vhodná.

Švédsko má v posledním sčítání 71 hráčů NHL. Quebec má 51. Finsko, 40, rychle získává.

„Přijal jsem, že budu předsedou výboru, který bude dohlížet na rozvoj hokeje v provincii Quebec,“ řekl Dennis v neděli prostřednictvím textové zprávy. „Naším úkolem je určit situaci, identifikovat problémy a předložit návrhy ve zprávě na jaro.“

Z 34 hráčů, kteří v sezóně 2002-03 oblékali dres Blue Jackets, bylo 24 z Kanady. Čtyři byli Quebečané (včetně Jean-Luc Grand Pierra) a jeden (Kevin Dennin) se narodil v Quebecu.

Z 26 hráčů na aktuálním seznamu Jackets je šest Kanaďanů a žádný není z Quebecu – největší z deseti kanadských provincií podle regionu a po Ontariu druhé nejlidnatější.

Ve skutečnosti vaše bundy 2021-22 – možná mezinárodně nejrozmanitější tým v NHL – představují, jak se liga za poslední půlstoletí proměnila. Změna začala, když liga začala upravovat svá pravidla návrhu v roce 1963, což byla pozdní éra původní Six. Pokračoval rychlým tempem prostřednictvím několika expanzí během pěti desetiletí a přidal 26 týmů.

Expanze spojená s pádem Berlínské zdi, růstem hráčských odborů a přerozdělováním příjmů a dalšími faktory (jako televize a Wayne Gretzky) udělaly z nejlepší světové profesionální hokejové ligy maják pro svět. To zase vedlo k celosvětovému růstu hry.

Kanaďané stále představují největší podíl (43 %) hráčů ligy. Zastoupení ve Spojených státech nadále rostlo, ale bylo až na druhém místě s 27 %. Švédsko, Finsko, Rusko a Česká republika dohromady tvoří dalších 24 %.

Jackets jsou nejlepším příkladem kelímku NHL: šest Kanaďanů, šest Američanů, čtyři Švédové, dva Finové, dva Švýcaři, jeden Čech, jeden Dán, Lotyš a jeden Francouz (z Francie, ne z Quebecu).

Ve skutečnosti více hráčů narozených nebo vychovaných v Columbusu (tři) nosí Union Blue než v Quebecu. Pokud to zní divně, pravděpodobně by nemělo. Možná, že The Jackets odvádějí lepší práci s rozvojem hry na základní úrovni v Ohiu než Kanaďané v Quebecu.

Dennis to zjistí.

Řekl: „Široké (spektrum), na které se budeme dívat: dostupnost; kořeny; rozvoj sportovců; formace trenérů; udržení ženských hokejových rozhodčích; soutěžní modely a programy; atd.“

Columbus má prostor udělat víc, protože stále existují oblasti centrálního Ohia (a mimo něj), kde je příležitost ještě daleko, často z finančních důvodů. Mnohem větší problém je v Quebecu, kde premiér vyzval k vytvoření fungujícího týmu, protože ho štve, když vidí kanadský tým bez Quebecu, jak se to stalo v minulé sezóně.

Když Kanaďané vyhráli pět Stanley Cupů v řadě v 50. letech a čtyři za pět let v 60. letech, udělali to s hráči, které kdysi ukrývali v juniorských týmech, které sponzorovali. V jistém smyslu měli talent na každém rohu okresní ulice a znali druh AAU hry lépe než američtí šmejdi v New Yorku.

Kanaďané vyhráli 24 Stanley Cupů, o tři méně než Yankees a sedm od Celtics. Naposledy zvedli trofej nad hlavu v roce 1993. V roce 2017, kdy byla NHL vyhlášena 100 nejlepšími hráči 100 let, bylo na soupisce 24 bývalých Kanaďanů, z nichž 14 se narodilo v Quebecu.

Dalšími Québecois v žebříčku 100 jsou mimo jiné Mario Lemieux, Marcel Dion, Mike Posey a Martin Browdor, kteří třikrát překonali Dennisův rekord v počtu odehraných minut v sezóně.

To je však mimo levé pole. . . Major League Baseball musí zvážit, jak investuje do své budoucnosti. Své kořeny v Severní Americe téměř nehnojí. Hanba na ně.

Můj názor: Crew a Blue Jackets odvádějí slušnou práci, ale poškrábali pouze povrch.

Obecněji řečeno, Finsko mělo účet a začalo podporovat regiony s nižšími příjmy před 10 lety s vynikajícími výsledky. Svou roli sehrály bundy GM Jarmo Kekalainen.

V Quebecu vláda podporuje Dennise a 14členný výbor, aby naplánoval kurz. Bude zajímavé sledovat, co přinese do konce března. Když znáš Dennise, bude to dojemné.

