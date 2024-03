Napsal Jay Faulconbridge

MOSKVA (Reuters) – Ruský prezident Ruský prezident Vladimir PutinŘekl to šéf zahraniční rozvědky, francouzský prezident Emmanuel MacronOdmítnutí Ruska vyloučit vyslání evropských sil do boje s ruskými vojáky na Ukrajině bylo extrémně nebezpečné a nezodpovědné.

Macron minulý měsíc prohlásil, že neexistuje konsenzus ohledně vyslání evropských vojáků do bojů na Ukrajinu, ale nic by se nemělo vyloučit, ačkoli Spojené státy a další evropští členové koalice uvedli, že se to neplánuje.

Ruská invaze na Ukrajinu vyvolala nejhlubší krizi ve vztazích Moskvy se Západem od kubánské raketové krize v roce 1962 a prezident Vladimir Putin varoval, že Západ riskuje vyprovokování jaderné války, pokud pošle své vojáky bojovat na Ukrajinu.

V reakci na otázku ohledně Macronových výroků Sergej Naryškin, šéf ruské zahraniční zpravodajské služby (SVR), hlavní nástupce oddělení zahraniční špionáže prvního ředitelství KGB, uvedl, že tato prohlášení byla zcela nezodpovědná.

„To ukazuje na vysokou míru politické nezodpovědnosti dnešních evropských vůdců a v tomto případě prezidenta Francie,“ řekl Naryshkin v úterním komentáři státní televizi. „Tato prohlášení jsou velmi nebezpečná.“

„Je smutné vidět, smutné konstatovat a smutné pochopit, že schopnost současných elit v Evropě a severním Atlantiku vyjednávat je na velmi nízké úrovni,“ řekl. „Zřídkakdy projevují zdravý rozum.“

Rusko a Spojené státy mají největší arzenál jaderných zbraní na světě. Prezident Joe Biden varoval, že konflikt mezi Ruskem a NATO by mohl vést ke třetí světové válce.

Po ruské invazi v roce 2022 západní vůdci řekli, že pomohou Ukrajině porazit ruské síly na bojišti a vyhnat ruské síly. Ukrajina znovu získala velké části území v roce 2022.

Kyjevské protiofenzívě v roce 2023 se ale nepodařilo proniknout přes silně prokopané linie Ruska a ruské síly se tlačí hlouběji na ukrajinské území v době, kdy se americká podpora Ukrajině prolíná s vnitropolitickými debatami.

Rusko ovládá necelou pětinu území mezinárodně uznávaného jako Ukrajina.

