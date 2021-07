Ramon prohlášen za krále bojovníků 15

Je příjemné se vrátit na další středeční noc s novým přívěsem pro The King of Fighters 15, na který se těšíme, a tento týden je opravdovým výbuchem.

Dnes večer SNK odhalila, že Ramon bude další postavou, která se připojí k rostoucím řadám KOF15 s novým přívěsem pro hru.

Ramonův vysoce létající bojový styl je zde rozhodně plně zobrazen a snaží se ovlivnit … jak na dámách, tak na tváři svého protivníka zasaženého špínou.

Punch and drop kick monster by měl znít docela dobře známý těm, kteří jsou obeznámeni s inkarnací KOF14, protože se zdá, že drží vše od této hry s nějakým extra vizuálním vzplanutím.

Dokonce i všechny postavy hrdiny Ramona vypadají podobně, což by mohlo být trochu ztrátou, pokud by někteří z jeho fanoušků doufali, že jim bude k dispozici nová fantazie, ale tento běh není nikdy zastaralý.

Zatímco Ramon debutoval v K-týmu v King of Fighters 2000 po boku Vanessy, vypadá to, že se brzy můžeme dočkat návratu týmu Mexico do předchozí hry, což je pro fanoušky Angel a King of Dinosaurs opravdu dobrá zpráva.

Klikněte na obrázky pro větší verze