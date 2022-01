Djokovič ztratil žádost o australské vízum: živé aktualizace

Tady je situace ve vízové ​​sáze Novaka Djokoviče.

co se děje? Narychlo svolané jednání federálního soudu po obědě bylo odloženo. Tři soudci nyní posuzují podání stran.

Kdy se rozhodneme? To není jasné. Hlavní soudce James Olsop řekl, že soudci se pokusí poskytnout nějaké pokyny později v neděli, ale řekl, že v pondělí ráno bude možná nutné zahrnout další slyšení.

Není to trochu těsné? Slovem ano. Australian Open by mělo začít v pondělí, v pondělí večer se utká s krajanem Miomirem Kikmanovičem nejlepší nasazený Djokovič.

Co řekli soudu Djokovičovi právníci? Proti rozhodnutí ministra pro imigraci zrušit Djokovičovo vízum protestují ze tří důvodů. Prvním a primárním důvodem je, že ministr řádně nezvážil důsledky zrušení víza.

Djokovičův právní zástupce Nick Wood řekl, že rozhodnutí ministra pro imigraci Alexe Hawkea zrušit vízum svému klientovi bylo „nelogické“, protože nezvažoval „binární alternativu“, která by mohla motivovat odpůrce očkování.

Wood řekl, že Hook se opíral o jeden zpravodajský článek ze 6. ledna, který citoval Djokoviče, jak řekl, že byl proti očkování v dubnu 2020. Hook však nezjišťoval aktuální názory Djokoviče, řekl Wood.

Jak reagovali ministrovi právníci? Stephen Lloyd jménem Hooka řekl, že ministr nezjišťoval jeho aktuální názory, protože Djokovičovy antivakcinační postoje byly zjevné z toho, že se nenechal očkovat. Řekl, že tenisová hvězda měla před příjezdem do Austrálie spoustu příležitostí k očkování.

Dodal, že dojem, že Djokovič je proti očkování, stačil k tomu, aby riskoval provokaci proti očkování v zemi. Řekl také, že zjevná neúcta tenisové hvězdy k pravidlům Covid-19 znamená, že existuje riziko, že ostatní budou napodobovat jeho činy a ignorovat nařízení veřejného zdraví.

Co se stane, když Djokovičovi vrátí vízum? Dá se předpokládat, že Djokovič se pokusí hodit soudní tahanice za hlavu a pokusí se vyhrát grandslamový 21. Experti tvrdí, že to neznamená, že by vláda stála stranou – mohou se rozhodnout ji odvolat z jiných důvodů.

Co se stane, když bude jeho vízum zrušeno? Djokovičovi právníci budou mít i nadále možnost postoupit jeho případ k vyššímu soudu, ale odborníci tvrdí, že čas nebude na jeho straně, vzhledem k tomu, že turnaj má začít za méně než 24 hodin.

Existuje možnost dalšího vývoje? Odborníci tvrdí, že pokud Djokovič prohraje, soud může požádat ministra, aby mu udělil dočasné vízum, které mu umožní účastnit se Australian Open. Vízum uděluje příjemcům určitá pracovní práva s podmínkami a může být dostatečné k tomu, aby Djokovičovi umožnilo soutěžit.