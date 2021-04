Rittich vezme letadlo Flames, aby se připojil k Maple Leafs

Termín obchodování s NHL může být pro hráče vždycky citlivý, ale jen málo z nich zažilo bizarnější zážitek než nový brankář Toronta Maple Leaves David Ritesh.

Byl to rituál Zpracovala Calgary Fire na Javorové listy Výměnou za výběr třetího kola v roce 2022 v neděli v noci poskytne Torontu solidní záložní a pojistný plán, pokud by se Frederick Andersen nemohl vrátit.

Riteshova pauza nebyla čistá, když vzal letadlo Flames do Toronta, aby se připojil k Maple Leafs, kde se oba kanadské týmy v úterý večer postaví.

David Ritesh musel nastoupit do letadla Calgary Flames, aby se připojil ke svým novým spoluhráčům na Toronto Maple Leaves. (Brett Holmes / Icon Sportswire přes Getty Images)

„Určitě tam byla nějaká zábava, co se týče tyčí a tyčí,“ plameny vpřed Řekl novinářům Milan Lucic. „Bylo to tak příjemné a cool být tu už nějakou dobu (na delší dobu).“

V tuto chvíli je vše zábavné a odpovídá, ale očekává se, že Rittich začne v Maple Leafs v úterý a jeho vztah s jeho bývalým týmem by určitě mohl být méně zábavný, protože díky jejím hlasům by to bylo možné slyšet, kdyby se rozhodl dokonce vyhrát .

Rittich již vidí část vedlejšího produktu nepřetržitého mediálního pokrytí v Torontu, který je blokován kamerami Amazon pro nadcházející sérii „Vše nebo nic“, která slibuje bezprecedentní dosah na 2021 Maple Leaves.

28letý Čech je v této sezóně 4-7-1 se skóre 2,90 proti průměru a 904 gólů.

