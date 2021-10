Boris Johnson slibuje změnu, protože Spojené království čelí nedostatku potravin a pohonných hmot

Když se Andrew Marr z BBC v neděli zeptal na problémy, s nimiž se potýkají chovatelé prasat, kteří tvrdí, že více než 100 000 prasat může být brzy vyřazeno z důvodu vyřazování masa kvůli nedostatku pracovníků, Johnson řekl: „Nerad bych vám to rozbil“ ale obávám se zpracovatelského průmyslu. Naše jídlo zahrnuje zabíjení mnoha zvířat. Myslím, že to diváci musí pochopit. “

Johnson, jehož funkční období do značné míry dominuje pandemie, má zájem přesunout zaměření vlády na ekonomiku země, zejména proto, že se do popředí začínají dostávat změny způsobené brexitem a vztahem Spojeného království s Evropskou unií jako nedostatek zahraničních pracovníků.

“Odpovědí je kontrolovat imigraci, umožnit talentům přijít do této země, ale nepoužívat imigraci jako záminku neinvestovat do lidí, do dovedností a do vybavení nebo strojů, které potřebují k výkonu své práce.” řekl by.

Vedoucí představitelé průmyslu říkají, že jedním z paradoxů vyplývajících z brexitu (jehož zastánci tvrdili, že odchod z EU sníží ekonomickou závislost Británie na pracovní síle a produkci regionu) je ten, že nedostatek pracovních sil by mohl vést k většímu dovozu potravin z EU. Někteří nyní varují, že narušení dodavatelského řetězce a pracovní problémy by mohly vést k vánočnímu nedostatku potravin.

Nick Allen, generální ředitel Britské asociace zpracovatelů masa, řekl Sky News, že krůty pravděpodobně přijdou z Evropy během svátků a že některá milovaná jídla, jako například „prasata v dekách“ (malé klobásy zabalené ve slanině) nemusí být k dispozici ..

“Mám podezření, že jídlo lze dovážet a krůty nemusí být britské, ale mohou to být Francouzi, nebo dokonce krůty z jiných regionů. Neříkáme, že dojde k vážnému nedostatku, ale určitě nebudou možnosti pro britské jídlo.” “To je jisté,” Řekl v pondělí.

Johnsonův projev na konferenci přichází uprostřed kritiky vládního řešení nerovnosti ve Velké Británii a jeho řeč přichází ve stejný den, kdy vláda ukončí nárůst plateb globálních úvěrových výhod o 20 liber (27 USD) zavedený během pandemie, která pomohl mnoha rodinám, které tvrdě zasáhly, aby se uživily.

Ačkoli nic nenasvědčuje tomu, že by se Johnson kritikou snížení dotací zabýval, jeho projev je připraven učinit další návrhy na sjednocení a „modernizaci“ Spojeného království, země tradičně rozdělené mezi sever a jih, přičemž Londýn je epicentrem země. bohatství.

Očekávalo by se, že Johnson řekne: „Neexistuje žádný důvod, proč je populace části země geograficky předurčena k tomu, aby byla chudší než ostatní.“