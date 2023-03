Apropos Architects vytvořili skleněnou spirálovou konstrukci pro český pavilon Expo 2025 v Ósace

Návrh Apropos Architects na Světovou výstavu Expo Český pavilon

Světová výstava Expo 2025 se vrací do Ósaky Japonsko, o 55 let později, s dynamickou skleněnou spirálovou konstrukcí pro projekt Český pavilon, navržený mezinárodním studiem Apropos Architects. Vítězný návrh s názvem ‚Sculpting Vitality‘ vychází jako expresivní socha, jejíž přítomnost je viditelná podél městské pobřežní promenády. Architekti se snažili hrát si s konceptem života a pohybu a vytvořili výstavní rampu kolem centrální arény. „Vzestupný dynamický spirálový pohyb je ztělesněním ideální životní cesty,“ Popisuje tým.

Výsledná struktura se vyznačuje jedinečnou siluetou, která vybízí diváka k fyzické aktivitě prostřednictvím nepřetržitého pohybu. Jeho prosklený korpus, který se kolem sebe zakřivuje, připomíná bohatou historii sklářství v České republice a nabízí unikátní výstavní prostory s proměnlivou atmosférou interiéru. Umělé osvětlení v celém interiéru dodává konstrukci jemnou záři, díky níž svítí zvenčí.



Všechny obrázky od ZAN Studio

Vyřezávání života uvnitř

The tým Apropos Architects se rozhodli pro bezproblémovou křivku, která funguje jako výstavní prostor a spirálovitě se stáčí nahoru kolem konceptuálního centra. Multifunkční hlediště měří patnáct a půl metru na vnitřní průměr a dvanáct metrů na výšku. Spirálovitý pohyb oblouku se odráží v umístění sedadel pro diváky na jevišti a vytváří pocit „hlediště v hledišti“.

Výstavní plocha se rozkládá na ploše asi 400 metrů čtverečních a šířka oblouku se pohybuje od dvou do sedmi metrů. Nahoře oblouk končí terasou, která hostí restauraci a bar. Hosté si tam mohou vychutnat panoramatická panoramata oceánu a výhledy do hlediště přes prosklené střešní okno. ‚Schodiště vetkané do dutiny dvojitých stěn válce umožňuje přístup do přízemí komerční budovy, která je nedílnou součástí expozice. Přidán tým.



Výstavní prostory nabízejí proměnlivou vnitřní atmosféru

Fasáda je navržena jako kus sklářského umění s použitím slinutých tabulí skla, ctí rozsáhlé dědictví České republiky ve sklářství. „Koncepční myšlenkou nosné konstrukce je konvenční konstrukce z dřevěných panelů CLT, tvořící souvislou konstrukci, která nadále navazuje na zvolený koncept v podobě spirálovitého výstavního oblouku, který je rozdělen do třiceti šesti sekcí v rámci otočka Kolem hlediště Pravidelně dělené úseky zajišťují dostatečnou stavební připravenost, vykládku a dopravu. Řekli Apropos Architects.

Geometrie pavilonu aktivně přispívá k zastínění vnitřních i venkovních prostor, dodatečné zastínění zajišťují integrované zástěny. Vnitřní prostory jsou vybaveny centrální klimatizační jednotkou umístěnou v technické místnosti a napojenou na centrální zdroj chlazení.



Fasáda je tvořena izolačními skleněnými tabulemi s dvojsklem nebo trojsklem

Vzhledem ke složitosti konstrukce pavilonu předpokládá konstrukční tým výrobu a výrobu většiny dílů v České republice, po převozu do Japonska bude následovat montáž na místě. Po světové výstavě Expo 2025 „Počítáme s tím, že pavilon bude využíván v minimálně pozměněné podobě. Vzhledem k charakteru pavilonu se doporučuje jeho budoucí využití ve smyslu výstavních prostor muzejního či galerijního typu v místě jeho vzniku. Svou cestu završí v duchu původně navržené výstavní koncepce hledání vnitřní vitality.



Spirálovitý pohyb konstrukce se odráží v oblouku se sedadly pro diváky a vytváří „hlediště v hledišti“.

Informace o projektu:

Název: Řezbářský život

architekti: Apropos Architects | @apropos.architects

Spolupracovník: Kryštof Jireš, Rudolf Nikerle

Umístění: Osaka, Japonsko

Zákazník: Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV ČR)

Úřad generálního komisaře Expo

Odhadovaný rok dokončení: 2025

Stavební plocha: 621 metrů čtverečních

Celkový počet stránek: 2121 m2

Užitná podlahová plocha: 1623 m2

Autor: Michal Kapas, Tomáš Beránek, Nicoletta Slovakia, Tereza Swachová

Fotograf: Studio ZAN