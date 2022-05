Nejdelší visutý most pro pěší v českém letovisku je otevřen

DOLNÍ MORAVA, Česká republika – V horském středisku v České republice otevřeli nejdelší visutý most pro pěší na světě.

Most dlouhý 721 metrů (2 365 stop) je 1 100 metrů (3 610 stop) nad hladinou moře. Spojuje dva hřebeny hor a visí až 95 metrů (312 stop) nad údolím pod nimi.

Sky Bridge 721, jak je známo, se nachází v severovýchodní části země, asi 200 kilometrů (125 mil) východně od města Prahy, v pohoří Králík Snessnik nedaleko hranic s Polskem.

Divákům mířícím do výšin nabízí most nevšední výhledy. Přestože byl tento počet během prvních dvou týdnů pátečního otevření snížen na polovinu, na most bude v jednu chvíli vpuštěno až 500 lidí.

Vítr o rychlosti 135 km/h (84 mph) způsobí uzavření mostu z bezpečnostních důvodů.

Stavba trvala dva roky a stála asi 200 milionů korun (8,3 milionu dolarů).

Kritici tvrdí, že most je příliš velký pro okolní prostředí, zatímco jiní tvrdí, že do města, které má méně než 500 obyvatel, přiláká více turistů.

Czech Tourism Bridge doufá, že přiláká turisty z celého světa.

Theo Skipens (59) z Nizozemska byl jedním z prvních.

„Nádherné, působivé, most se pohybuje, takže si myslíte, že se něco stane,“ řekl. „Zajímalo by mě, co se stane, když fouká vítr. Je hrozné počasí a my jsme velmi požehnaní.“

Předchozí nejdelší most byl v Aruca v Portugalsku, 516 metrů (1693 stop).