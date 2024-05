Arvind Kejriwal opouští vězení po 50 dnech, což ve volbách změnilo hru, podle AAP

Hlavní ministr Dillí Arvind Kejriwal byl v pátek večer propuštěn z vězení (složka).

Nové Dillí:

Arvind Kejriwal byl propuštěn z dillíské věznice Tihar v pátek večer – 50 dní poté, co byl uvězněn za obvinění z korupce související s údajným podvodem s lihovinami a několik hodin poté, co Nejvyšší soud schválil kauci do 1. června. Propuštění vůdce strany Aam Aadmi znamená, že nyní může vést kampaň za AAP a All India Bloc v probíhajících volbách, ve kterých se má hlasovat o sedmi křeslech v Dillí 25. května.

Když se vynořil z brány č. 4 věznice Tihar, byl pan Kejriwal přivítán davem pracovníků AAP mávajících vlajkami a skandujícími hesla, stejně jako jeho manželka Sunita Kejriwal a vyšší vůdci jako Atishi a Saurabh Bhardwaj, kteří se objevili jako vrchní velitel. Veřejné tváře strany, když byl premiér ve vězení.

Bhardwaj řekl, že vydání Arvinda Kejriwala by pro indický blok znamenalo „změnu hry“.

Přítomen byl i hlavní ministr Paňdžábu Bhagwant Mann.

„Děkuji všem rozhodčím…“

Ve svých prvních veřejných projevech po propuštění z vězení Kejriwal poděkoval „všem soudcům Nejvyššího soudu“ a s ohledem na volby v Dillí 25. května vyzval voliče, aby „zachránili zemi před diktaturou“.

„Chci vám všem poděkovat… Dali jste mi svá požehnání.“ Chci poděkovat soudcům Nejvyššího soudu, kvůli nim stojím před vámi. Musíme zachránit zemi před diktaturou. “

Kejriwal také připsal své propuštění lordu Hanumanovi a řekl, že plánuje v sobotu ráno navštívit chrám Hanuman na Connaught Place v Dillí.

Na kauci bude propuštěn do 1. června, což je poslední fáze hlasování v sedmistupňových volbách. Má se vzdát do 2. června. Soud zamítl žádosti o prodloužení kauce, ale řekl, že argumenty pro prodloužení výjimky vyslechne příští týden.

Slyšení kauce Arvinda Kejriwala

Soud vyslechl argumenty pana Kejriwala zpochybňující jeho zatčení, když kočku umístil mezi holuby a naznačil, že si vyslechne také argumenty související s kaucí vůdce AAP.

Posádka soudce Sanjeeva Khanny a soudce Dipankara Datty potvrdila pozici pana Kejriwala jako nově zvoleného premiéra: „Jsou volby (a) to jsou výjimečné okolnosti a on není obvyklým zločincem. To je věc veřejného zájmu. “ „

Dnes, když soud udělil panu Kejriwalovi kauci, zopakoval tento bod a poznamenal, že šéf AAP jako premiér a vůdce národní strany nepředstavuje žádnou hrozbu.

Soud řekl: „…byl obviněn ze závažných trestných činů, ale nebyl odsouzen. Nemá žádný záznam v trestním rejstříku…“ Rovněž upustil od obhajoby ohledně doby propuštění.

Nejvyšší soud řekl: „21 dní nic nezmění… Během toho roku a půl, co tam strávil… mohl být zatčen i před nebo po (volbách).“

V klíčovém okamžiku počátkem tohoto týdne soud – který projednával petici podanou panem Kejriwalem zpochybňující jeho zatčení 21. března – uvedl, že vyšetřovací agentury si nemohou „selektivně vybrat“ mezi materiálem, který hovoří o nevině jednotlivce, a materiálem, který by mohl potvrdit vinu. .

„Připravujete člověka o jeho právo na život,“ řekl soud a také vyslýchal zatýkací agenturu, Ředitelství pro vymáhání, za to, že ho dva roky zdržovala. „Pro žádnou agenturu není dobré říkat, že to trvá dva roky, než to zjistí… Kdy teď začne zkušební?“

ED se postavilo proti kauci pro Kejriwala

Ve čtvrtek ED, který byl proti kauci, podal čestné prohlášení, ve kterém uvedl své námitky.

Agentura, která byla kritizována za to, že jednala na příkaz vládnoucí strany Bharatiya Janata Party s cílem zaměřit se na politické rivaly a obtěžovat je před volbami – uvedla, že žádný politik si nemůže nárokovat „zvláštní status“ nad status běžného občana a je náchylný k zatčení. a zadržení. Za páchání trestných činů jako každý jiný občan.

Generální ředitel uvedl, že neexistuje žádné „základní“ právo, které by Arvindu Kejriwalovi umožňovalo právo na kauci a účastnit se volební kampaně.

Agentura také poznamenala, že žádný politický vůdce nebyl propuštěn na kauci za kampaň a prohlásila, že propuštění Kejriwala z vězení, aby mohl fotografovat kandidáty své strany, by vytvořilo špatný precedens.

„Strůjec podvodu se vrátí do vězení,“ říká BJP.

Mezitím se BJP snažila polít opoziční radost z propuštění Kejriwala studenou vodou a poukazovala na to, že bude venku jen krátkou dobu a bude se muset vrátit do vězení.

Údajný podvod s lihovinami v Dillí

Exekutiva tvrdí, že (nyní zrušená) politika lihovin vytvořená vládou AAP jí umožnila přijímat úplatky za přidělení licencí, které byly ve výši 100 milionů Rs, které byly použity na financování jejích volebních kampaní. AAP a pan Kejriwal tato obvinění důrazně odmítli a obvinili BJP z falešných obvinění s cílem zdiskreditovat stranu a její vůdce před volbami.