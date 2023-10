Náhled: Albánie vs Polsko – předpověď, týmové zprávy, sestavy

Sports Mole hodnotí nedělní kvalifikaci mistrovství Evropy mezi Albánií a Polskem, včetně předpovědí, týmových zpráv a možných sestav.

Rozhodující střet Euro 2024 Kvalifikace se bude konat v neděli Albánie Vítáme závodníky skupiny E Polsko Do Tirany.

Po čtyřech zápasech oba týmy zaostávají za Českou republikou v boji o první dvě místa, která si příští léto zajistí místo v Německu – a Polsko zaostává o bod za svými hostiteli mířícími do víkendu.

Náhled zápasu

© Reuters

Albánie si udržela druhé místo v tabulce skupiny E a ve čtvrtek remizovala 1:1 s vedoucí Českou republikou, když se Albánie kvalifikovala na druhé místo ve skupině E. Nadim BajramiVe druhém poločase bylo vyrovnání zrušeno Václav Černý Stávka ve Fortuna Areně.

Domácí sice otevřeli skóre v 56. minutě, ale Orli rychle odpověděli krátce poté, kdy Bajrami využil chyby a vstřelil horní roh a vyrovnal skóre v Praze.

V těsné skupině tak nyní vede Česká republika s osmi body, následovaná Albánií se sedmi body. Polsko jich má šest, Moldavsko pět, přičemž pouze Faerské ostrovy jsou fakticky mimo.

SilvinioOsm let poté, co se Albánie poprvé a poprvé dostala do finále ve Francii 2016, začala Albánie způsobem, který jim mohl splnit sny o dalším evropském šampionátu.

Po vítězném tažení Ligy národů UEFA se Albánci v červnovém mezinárodním období prosadili, výhrami nad Moldavskem a Faerskými ostrovy se zasloužila o gól hvězda Sassuola Bajrami, která nyní v kvalifikaci na Euro 2024 skórovala třikrát ve čtyřech zápasech.

Pouze dva nejlepší týmy v každé skupině si zajistí vstupenku do Německa, takže bývalý trenér Lyonu Sylvinho bude mít nyní zájem udržet sérii neporazitelnosti svého týmu před říjnovým mezinárodním přestupovým obdobím.

© Reuters

Navzdory tomu, že Polsko ve druhém zápase porazilo Albánii 1:0, utrpělo Polsko již dvě porážky ve skupině E, přičemž ponižující prohra s Moldavskem vyvolala v létě velké výzvy ke změně.

Po promarnění dvougólového náskoku v Kišiněvě Poláci tento týden nabrali síly a pomýšlejí na opětovné vítězství, ale prorazit ve čtvrtek večer tvrdohlavým týmem Faerských ostrovů trvalo déle, než se čekalo.

I přes dominující držení míče ve Varšavě se Polsko opět spoléhalo na svého hvězdného útočníka Robert Lewandowski Aby se změnil, útočník Barcelony skóroval dvakrát v posledních 20 minutách a zajistil si výhru 2:0.

Poté, co se probojoval do pátého Velkého finále v řadě s prohrou s Českou republikou v úvodním zápase, pak později zakolísal v Moldavsku, nyní tým trénuje bývalý vítěz mistrovství Evropy. Fernando Santos V následujících měsících nás čeká ještě hodně práce.

Vítězství v Albánii by však znamenalo úspěšné září pro tým, který se v roce 2016 dostal do čtvrtfinále, protože by si zajistil místo mezi nejlepšími dvěma na úkor svých hostitelů.

Kvalifikace na mistra Evropy Albánie:

Sestava Albánie (všechny soutěže):

Model kvalifikace mistrovství Evropy pro Polsko:

Model Polska (všechny soutěže):

Reklama – obsah níže:

Novinky týmu

© Reuters

Tři dny po remíze s Českem má v neděli večer proti Polsku nastoupit podobná formace Albánie se zkušeným útočníkem. Sokol Sikaleshi Vedení řady vpředu.

Třiatřicetiletý hráč si je svým výběrem téměř jistý Armando BrujaPokračující absence obránce Roma Marash cumbula Další zranění chybělo hostům.

Vůdce Albánie Itrit Berisha Měl by startovat za zadní čtyřkou včetně vicekapitána Pane HisajiDalší profesionální hráč v Itálii, Nadim Bajermi, se bude snažit zvýšit svůj počet tří gólů v šesté skupině středu zálohy.

Zatímco Czekaleci nastřílel v 55 mezinárodních utkáních pouhých 12 gólů, polský kapitán Robert Lewandowski má nyní rekordní bilanci 27 gólů v 35 evropských kvalifikacích po zápase v polovině týdne proti Faerským ostrovům.

Arcadius Melik Útočník Charlotte FC se však k němu vpředu vrátí Carol Swiderski — který vstřelil jediný gól, když se tyto dva týmy střetly v březnu — je také uchazečem.

s Nikola Zalewski Vyřadilo ho zranění stehna Bartoš Berezinski A Matty Cash Bude bojovat o start na pravém obránci.

Možná sestava Albánie:

Berisha. HISAG, ISMAGLE, DGEMSITY, METAG; Ramadán, Aslani; Asani, Bajrami, Safari; Sikalishi

Možná sestava Polska:

Chesney. Cash, Kedziora, Bednarek, Kiyor; Skouras, Linetti, Zielinski, Kaminsky; Milik, Lewandowski

Říkáme: Albánie 1-2 Polsko

Polsko může vyhrát nad svými kolegy Eagles, protože jejich vynikající palebná síla by měla obě strany oddělit v neděli. Po několika hrbolech na silnici se několik favoritů skupiny musí vrátit na cestu do Německa příští léto – ačkoli hostitelé to neusnadní uprostřed hektické atmosféry v Tiraně.

Chcete-li analyzovat data o nejpravděpodobnějších skóre, skóre a dalších pro tento zápas, klikněte sem.

Nejdůležitější tip Naši odborní partneři v Sporita.com V tomto utkání očekávají méně než 3,5 gólu. klikněte zde Chcete-li zjistit, co dalšího od této hry očekávat, a získat více osvědčených fotbalových tipů.Pod 3.5: Data

Náhled e-mailem

Pro získání klikněte sem Atletický krtekDenní e-mail s náhledy a předpovědi pro každou hlavní hru!