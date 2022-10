Světová jednička Iga Swiatek mimo Billie Jean King Cup říká, že plánování je „nebezpečné“

Nejlepší nasazená Iga Swiatek nebude hrát Billie Jean King Cup a v pondělí si stěžovala, že akce má začít hned po finále WTA.

„Byl jsem tak zklamaný [the] Tenisové řídící orgány se nedohodly na něčem tak základním, jako je kalendář turnajů, který nám dává pouze jeden den na to, abychom cestovali po světě a změnili časové pásmo,“ napsal Swiatek na sociálních sítích. Tato situace není bezpečná pro naše zdraví a může způsobit zranění.“

Turnaj WTA Finals – který uzavírá sezónu ženského tenisového turné a je určen pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších týmů ve čtyřhře – se koná ve Fort Worth v Texasu od 31. října do 7. listopadu. Billie Jean King Cup – soutěžní tým řízený Mezinárodní tenisovou federací – se uskuteční ve skotském Glasgow od 8. do 13. listopadu.

Swiatek, 21letá Polka, se snaží prosadit jako dominantní síla v ženském tenise. Je trojnásobnou grandslamovou šampionkou, včetně červnového French Open a zářijového US Open. Tato vítězství z ní udělala první ženu od roku 2016, která vyhrála dva hlavní tituly v jedné sezóně.

Do turnaje, který tento týden vstoupil v Ostravě v České republice, je to 57:7 se sedmi tituly v roce 2022. Od února do července nasbíral 37 po sobě jdoucích zápasů, což bylo nejdelší na WTA za čtvrt století. Pomohla jí získat šest titulů v řadě.

Polka Iga Swiatek slaví svou mistrovskou trofej poté, co porazila Ons Jabeur z Tuniska během finále ženské dvouhry na US Open 2022 v USTA Billie Jean King National Tennis Center v New Yorku. (Julian Finney/Getty Images)

Swiateková řekla, že se rozhodla nezúčastnit se Billie Jean King Cup poté, co „o tom hodně přemýšlela a znovu o tom diskutovala s mým týmem.“

Dalších 11 zemí, které tam soutěží, jsou Austrálie, Belgie, Británie, Kanada, Česká republika, Itálie, Kazachstán, Španělsko, Slovensko, Švýcarsko a Spojené státy americké.

Od nynějška budou ve finále WTA soutěžit další singlistky, mezi jejichž země v Poháru Billie Jean Kingové budou patřit č. 4 Paula Padusa ze Španělska, č. 6 Jessica Pegola z Ameriky a č. 8 Coco Gauff. ze Spojených států

Sledujte | Swatik porazil Jaber ve finále US Open žen:

Iga Świątek poráží Onse Jabeura na US Open Polka Iga Šwietik porazila Tunisanku Anas Jabeur 6-2 7-6 (5) a vyhrála US Open, svou třetí grandslamovou kariéru.

Swiatek napsala, že její odstoupení mě „smutní“ a dodala: „Je mi to velmi líto, protože hraji za Polsko, kdykoli je to možné, a vždy odvádím maximum.“

Řekla, že má v plánu „promluvit si s WTA a Mezinárodní tenisovou federací, abychom něco změnili. Je to obtížná situace nejen pro hráčky, jako jsem já, ale především pro tenisové fanoušky, kteří podporují náš sport.“

Prezident ITF David Haggerty řekl, že jeho skupina lituje, že se Swiatek nezúčastní týmové soutěže, „a uvědomuje si, že rozpis dvou velkých akcí na konci roku je náročný pro hráče soutěžící na obou akcích. Spolupracovali jsme s WTA, abychom se pokusili koordinovat vhodná data.“

Haggerty dodal, že ITF změnila harmonogram finále BJK Cupu tak, aby týmy jako Polsko a Spojené státy začaly co nejpozději.

„Jsme odhodláni pracovat s WTA na harmonogramu pro rok 2023, abychom měli lepší přechod mezi těmito dvěma soutěžemi,“ uvedla Hagertyová v prohlášení ITF.

WTA Finals bylo přesunuto z čínského Shenzhenu v rámci pozastavení všech turnajů v této zemi kvůli obavám o bezpečnost Peng Shuai, grandslamové šampionky ve čtyřhře, která obvinila bývalého čínského vládního činitele ze sexuálního napadení.