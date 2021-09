“Uh!” Ondra křičí atletický horolezec na cestě na vrchol

Tokio (AFP) – Vzpěrači patří k nejhlučnějším sportovcům na olympiádě a křičí, když se zavírají v horní části výtahu: „Ach!“

O tenistách se vždy vědělo, že gruntují a obvykle mají nějakou formu „ha-ah!“ nebo “Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Nejhlasitější zvuky na Tokijských hrách mohou pocházet ze stadionů v jednom z nejnovějších sportů olympijského programu.

Adam Ondra je široce považován za nejlepšího horolezce na světě a oblíbeného zlatého medailistu při své olympijské premiéře v horolezectví.

Je to také trochu hlučné.

„Může to znít špatně, ale pomáhá mi to,“ řekl Ondra.

Některé vědecké studie říkají, že může mít pravdu.

Ať je to jakkoli, s výsledky je těžké polemizovat.

Staňte se rockovou horolezeckou hvězdou, Ondra je vysoký Čech s dlouhým krkem, který se pohybuje nahoru jako pavouk po síti.

Osmadvacetiletý mladík zvládl více nejtěžších stoupání na světě než kdokoli jiný, lezecké cesty s názvy jako Ticho, Změna a Čistá představivost-túry, při kterých i nadprůměrní lezci stojí na zemi a kroutí hlavou.

Ondra je také pravděpodobně nejlepším halovým horolezcem na světě, když vyhrál čtyři mistrovství světa a sedmkrát skončil ve třech nejlepších.

Může být i vyšší.

Existují i ​​další horolezci, kteří jsou známí svými zvuky ozvěnami na stěnách, například Američan Chris Sharma a německý olympionik Alex Migos.

Ondra to vezme na další oktávu, stejně jako to dělá na rockové stěně.

Jeho výstup na Silence 2017 je nejnáročnějším stoupáním na světě, s 45metrovým stoupáním, které zakřivuje zeď v norské jeskyni při 9 stupních Celsia. Ondra původně nazýval lezení Project Hard, než jej změnil na Ticho.

Měl to říct nahlas.

filmový štáb Byl po ruce, aby zdokumentoval výstup, sledoval Ondru, jak se táhl po špičkách, nacpaný do záludných situací, dokonce visel jednou nohou vzhůru nohama. Zdokumentovala také Ondrův výkřik, který se ozýval na stěnách jeskyně, a sérii výkřiků, vrčení a mručení prokládaných výkřiky „uuuh-aaah!“ Po stříhání v závěrečném šroubu.

Když Ondrova hvězda stoupala, když stoupal po skalních stěnách, jeho slyšitelné chvály se staly součástí populární kultury a proměnily se v vyzváněcí tóny, GIFy a mixy písní. Jeho výkřiky byly shromážděny Smíšené s metalovou hudbou A další člověk vložil své výkřiky do Věděl jsem, že jsi Trouble . “

„Pokud se soustředím na konkrétní pohyb a křičím, vím, že dýchám 100%,“ řekl.

Ondra k něčemu v tomto aspektu.

Tenisté už roky reptají, jak svým tahům dodávat sílu a rytmus. Křičení, ječení a chrápání proniklo do jiných sportů, když se sportovci snaží najít jakoukoli výhodu navíc.

Je za tím nějaká věda.

Ve studii z roku 2014 publikované v International Journal of Exercise Science 30 lidí třikrát poklepalo na zařízení a změřilo sílu jejich sevření při vokalizaci, silném výdechu nebo pasivním dýchání. Zjistilo, že síla tlaku se při mluvení zvýšila o 25%, ve srovnání s 11% při samotném výdechu.

Ve druhé studii v roce 2015 vyskočilo 30 lidí tak daleko, jak jen to šlo, zatímco při výkřiku násilím a znovu vydechovali. Ti, kteří křičeli, skočili asi o 5% dál.

Obě studie, prováděné na Drexelově univerzitě, přisuzovaly zvýšení energie z křiku zvýšeným reakcím sympatického nervového systému, který řídí reakci těla na boj nebo let.

„Křičení přichází, když je mi úplně nejlépe,“ řekl Ondra.

Během úterní kvalifikace v Tokiu byl Ondra na vedení, tempu a skalních stěnách relativně klidný, jeho nejhlasitější příchod byl, když po několika pokusech vyřešil první rockový „problém“.

Aomi Urban Sports Park, kde se sportovní lezení odehrává, také nepřispívá k tomu, aby diváci měli možnost slyšet Ondrovy výkřiky, a to díky hudbě a neustálému klábosení mezi dvěma střídajícími se humbuky/veřejnoprávními vysílači v různých jazycích.

To by se mohlo změnit, pokud to během čtvrtečního finále půjde do tuhého.

Zlatá medaile na lince, Ondra se může ocitnout v úzkém místě na zdi, potřebuje shromáždit všechny své síly, aby zkroutil své tělo, zatímco visel z konečků prstů.

Pak přijde: „Bah-bah-ooh-ahhhhhhhhhhhhhh!“

___

