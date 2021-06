„Neuspořádané“ Chorvatsko se musí zlepšit, aby se vyhnulo předčasnému odchodu z eura

Trenér Chorvatska Zlatko Dalic připustil, že jeho tým čelí trapnému odchodu z Euro 2020, pokud se po páteční remíze 1: 1 proti České republice v Glasgow výrazně nezlepší.

Kvalifikace mistrovství světa má na své první dva zápasy pouze jeden bod a v úterý v Hampdenu potřebuje doma porazit Skotsko, aby si udržela naději na místo v posledních 16.

Patrick Schick v pondělí zlomil srdce Skotů dvěma góly, aby porazil hostitele 2: 0, včetně vynikající střely z téměř 50 metrů, která by se stala jedním z nejlepších gólů v historii mistrovství Evropy.

Útočník Bayeru Leverkusen měl k otevření skóre mnohem jednodušší úkol než pokutový kop, ale ohromující střela Ivana Perisiče z druhé poloviny udržovala šance Chorvatska na vyřazovací fázi.

„Potřebujeme energii, bojujeme,“ řekl Dalic, který před třemi lety ohlašoval národního hrdinu v chorvatském běhu na ruské finále.

“Byl to špatný začátek, byli jsme pomalí a snažili jsme se vyvíjet zbytečný tlak, nebyli jsme důslední. Ale po gólu jsme hráli lépe. Všechno je stále v našich rukou.”

Češi jsou o jeden bod před Anglií na čele skupiny před zápasem Zášť tří lvů se Skotskem později v pátek.

Drsné oslavy trenéra Jaroslava Silhavého při závěrečném hvizdu ukázaly, kdo byl nejšťastnějším týmem s bodem, přičemž Češi už pravděpodobně udělali dost na to, aby si díky svým čtyřem bodům zajistili místo v 16. kole.

„Překvapilo mě, že na nás v první polovině neútočili, nechali nás hrát a my jsme to využili, ale musíme být vpředu nebezpečnější,“ řekl Silhafe.

„Musím chlapům poděkovat. Je to opravdu cenný bod proti tak silnému soupeři. Uvidíme, co nám ukáže matematika, pokud to bude stačit.“

– „Hořká chuť“ Chorvatska –

Chorvatsko na cestě do finále mistrovství světa rozrušilo Argentinu a Anglii, ale pro tuto stranu to zatím vypadalo jako nevýrazná tradice bez Ivan Rakitic a Mario Mandzukic, kteří oba odešli z mezinárodního fotbalu.

Příběh pokračuje

Stárnoucí Luka Modric a Perisic zůstávají jejich největšími hrozbami, ale oba kritizovali své týmy.

„Po tomto zápase je hořká příchuť, protože jsme nevyhráli,” řekl Modric. „Šli jsme do zápasu opravdu neuspořádaně.”

“Ve druhé polovině jsme vypadali lépe. Dali jsme ten gól a mohli jsme vstřelit více, ale bohužel jsme nevyhráli. Nyní musíme porazit Skotsko, abychom se kvalifikovali.”

Chorvatsko se může považovat za nešťastné, protože bylo pozdě.

Dejan Lovren za loket chytil Schicka, když oba napadli vzduchový míč v pokutovém území.

Ukázalo se, že bývalý obránce Liverpoolu to neměl v úmyslu, ale rozhodčí po kontrole VAR přesto naznačil místo.

Shake poslal Dominica Levakoviče špatně, aby postoupil v závodě o Zlatou kopačku.

Ante Rebic měl na místě velkou šanci na vyrovnání, ale když strašně usekl míč, shrnul polovinu Chorvatska.

Dalic toho viděl dost, když v přestávce provedl dvě změny úvodem Bruna Petkoviče a Luky Ivanosiče.

Byl to však spolehlivý chorvatský zdroj gólů na hlavních turnajích, který přišel s okamžikem kouzla potřebným k zahájení turnaje méně než dvě minuty po přestávce.

Perisic prořízl svou slabou pravou nohou dovnitř, aby se dostal do horního rohu a vstřelil svůj osmý gól v evropském šampionátu nebo světovém poháru.

„Každý v týmu musí udělat víc, než toto, jinak půjdeme domů po skupinové fázi,“ řekl Perisic. „Máme šanci, můžeme projít, ale musíme být lepší.“

Chorvatsko mělo větší šanci chytit tři body, když Nikola Vlasic vystřelil palce, než Thomas Kallas v poslední minutě vydal poslední kop, aby Petkoviče popřel.

kca / MW