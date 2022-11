Všechno nejlepší – Vlastimil Jansa slaví 80. narozeniny!

Všechno nejlepší, Vlastimile Jansa!

Jansa je nyní pravděpodobně nejsilnějším osmdesátníkem na světě, často se účastní mezinárodních soutěží.

Jansa je trojnásobným stříbrným medailistou z MS seniorů v letech 2005, 2006 a 2010 a další stříbrnou medailí z roku 2016 v kategorii 65+ (senioři jsou nyní rozděleni do kategorií +50 a +65). pak, v roce 2018, porazil Jurije Balashova v tie-breaku, Vlastimil Jansa získal zlatou medaili na mistrovství světa seniorů 65+ ve věku 76 let!

K jeho největšímu turnajovému vítězství došlo v roce 1974 na IBM-Amsterdam Traditional World Elite Championship, kde Jansa vyhrál s Borislavem Ivkovem, nejlépe v tie-breaku, a Vladimirem Tukmakovem (16 hráčů včetně nejlepších nasazených Geller, Ripley, Chsum, Planinc nebo Velimirovic nebo mladí Timman nebo Donner). V tom roce 1974 byl Jansa FIDE povýšen na velmistra (naživu bylo méně než 150 šachových odborníků, dnes jich je po celé planetě více než 1500).

Vlastimil Jansa se v letech 1964 až 1986 zúčastnil deseti šachových olympiád a získal s Československem stříbrnou medaili za Sovětským svazem v Lucernu 1982 (Vlastimil Hort hrál na palubě jedna, Jan Smikal na palubě dvojky, Lubomír Vtáčník na palubě tři a Jansa na palubě čtyř ). Hrál kapitána na Maltě 1980, nekapitán hrál v Novém Sadu 1990.

Je trojnásobným mistrem Československa, titul získal v letech 1964, 1974 a 1984.

Jansa byl vyfotografován 22. července 1974 v Amsterdamu na slavném turnaji IBM, který toho roku vyhrál. Foto: Anefo, Rob C. Croes

Jansa vyhrál mezinárodní turnaje Novi Smokovic (Tatranssky Cup) v roce 1971 (společné), Madonna di Campiglio 1973 (před společnými druhými Ivkovem a Forintosem; po nich Lengel, Tatay a Toure), IBM-Amsterdam-B 1973 (nejprve vyslovují Romanshine, Hecht, Kane, Toure, Sosonko), IBM-Amsterdam-A 1974 (s Ivkovem, nejlepším v rozřazování, a Tokmakovem, který obešel Gellera, Ripleyho, Kusuma, Tiemanna, Donnera), Sombor (7Desátý Památník Ivana Parktíka) 1976 (sdílený s Benkö a Vlatko Kovacevic), Cirella di Diamante, Itálie 1976/77 (také včetně Bellon Lopez, Lengyel, Stean nebo Tatai), Vrnjachka Panja 1981A Trnava (Památník Reti) 1982A Pražský kraj 1985 (Sdílený s Pinterem, nejlepším tiebreakerem a Subou, předjel Adorjana, Csoma, Ftacnika nebo Gheorghiu, kteří nepostoupili všichni. Jansa se kvalifikoval na Interzonal v Bielu 1985), Borgarnes (uzavřeno) 1985 (sdílel s Curtem Hansenem), první nebo rovno prvnímu v Gausdalu Otevřené festivaly V Norsku několikrát V Polovina osmdesátých letA První nebo rovný první v Lucembursku Na mnoha šachových akcích v 90. letechBadenweiler Open 1990 (společné, Kupreichik nejlepší v tie-breaku), Münster (zavřeno, 12 hráčů) 1992, Hamburk Gauze Festival, 1ulice 1992 Western Open Championship Úplné vítězství, mimo jiné Cattolica Open 1993 (sdílené).

Špičkový žebříček FIDE na něm č. 36 = v roce 1975 (1 seznam), spolu s Helmutem Pflegerem, Lotharem Schmidem, Florinem Georgiou, Jurijem Balashovem, Ratmirem Kholmovem, s nejvyšším ratingem 2540 Elo ve stejném roce.

V mládí hrál Jansa fotbal a byl dost dobrý na to, aby mohl být reprezentantem v národním týmu mládeže. Sloužil jako voják sportovec v armádě. V šachu se ve 14 letech stal mládežnickým mistrem Prahy, svého rodného města, trénoval především šachy. Emil Richter (výkonný IM, dobře respektovaný Pachmanem a Foltysem). Richter byl učitelem šachu Vlastimil Jansa. Později se sám Jansa stal šachovým trenérem. Mezi jeho studenty je dnes nejsilnější hráč v České republice, David Navarra Je nejznámější.

Práce jako šachový trenér: Jansa s mladým Davidem Navarrou. Obrázek přes K. Rošková, Twitter: Milan Vihnar (@m_vihnar) / Twitter

Jansa byl také reprezentační trenér Lucemburska a Fiona Steele Anthony tlačila Pozdrav pro něj.

Jako autor je Jansa zvláště známý Nejlepší tah (Psáno s Vlastimilem Hortem v roce 1980). Nejlepší tah je sbírka velmi náročných šachových problémů založených na skutečných velmistrových partiích. Čtenář se ptá, kdo má výhodu a proč. Body se udělují nejen za získání správné odpovědi, ale také za to, že nahlédnete hluboko do situace. Tyto problémy vycházejí především z partií šachových mistrů Horta a Jansy. Kniha byla přeložena o několik let později do němčiny s některými grafickými změnami.

Vlastimil Jansa získal zlato na FIDE World Senior Chess Championship 65+ konaném v Bledu v roce 2018 a hrdě předvedl obrovskou trofej (vpravo: Nona Gaprindashvili). foto: pořadatel, Tadezh Skilchik

Další dojem z Amsterdamu: IBM Tournament Series byl jedním z nejpopulárnějších turnajů v 60. a 70. letech: Jansa se utká s mladým Janem Tiemannem. Foto: Anefo, Rob C. Croes, 24. července 1974

V klasických šachových partiích Jansa porazil mnoho osobností tehdejšího dominantního Sovětského svazu jako Tal, Korchnoi, Geller, Polugaevsky, Vaganian nebo Kholmov.

