Sports Digest: Ruský soud stanovil datum odvolání Britney Grenier na 25. října

Basketball

Ruský soud stanovil 25. říjen jako datum, kdy se hvězda NBA Britney Grenier odvolá proti devítiletému trestu odnětí svobody za držení drog.

Greinerová, osmihvězdičkové centrum s Phoenixem Mercurym z WNBA a dvojnásobným olympijským vítězem, byla odsouzena 4. srpna poté, co policie uvedla, že v jejích zavazadlech na moskevském letišti Šeremetěvo našla balíčky s vapeem obsahujícím konopný olej.

Moskevský okresní soud uvedl, že její odvolání zváží.

Greinerová přiznala, že plechovky měla v zavazadlech, ale vypověděla, že je zabalila nedopatřením ve spěchu a že neměla žádný zločinný úmysl. Její obhájce poskytl písemná čestná prohlášení, že jí bylo předepsáno konopí k léčbě bolesti.

Devítiletý trest vězení se blížil maximu 10 let a Grenierovi právníci po odsouzení argumentovali, že trest je nepřiměřený. Obžalovaní v podobných případech podle nich dostali průměrný trest kolem pěti let, zhruba třetině byla udělena podmínečná milost.

vysokých škol

Fotbal: Trenér Alabamy Nick Saban říká, že rozehrávač Bryce Young „den za dnem“ má vymknuté rameno.

Saban řekl, že v minulé sezóně neměl žádné podstatné aktualizace o statusu vítěze Heismana. Nejlepší nasazený Crimson Tide čelí Texas A&M v sobotu večer.

„O Bryce nejsou žádné aktualizace,“ řekl. „Trochu se zranil v rameni. Není to dlouhodobé zranění.“

Saban mluvil před tréninkem a je zavřený pro média.

• Trenér Tennessee Josh Hubble řekl, že Cedric Tillman podstoupil operaci, aby urychlil zotavení ze zranění.

Absolvent vysoký 6 stop 3, 215 liber si poranil levý kotník při porážce Tennessee u Akronu a nezahrál si při výhře Falls nad Floridou 24. září. konference) Návštěva č. 25 LSU (4-1, 2-10) v sobotu.

„Uvidíme, kde je,“ řekl Hebel o Tillmanovi. „Bylo to omezené, ale dnes se to trochu pohnulo. Budeme i nadále sledovat, jak se to tento týden vyvine, a uvidíme, kde jsme.“

• Ryan Lindley, pasující kapitán státu San Diego, byl najat jako trenér rozehrávačů na své alma mater, dva dny poté, co byl vyhozen ofenzivní koordinátor Jeff Hecklinsky.

Tenis

Billie Jean King Cup: Nejlepší nasazená Iga Swiatek nebude hrát Billie Jean King Cup a stěžovala si, že akce má začít hned po finále WTA.

„Jsem zklamaný, že tenisové řídící orgány nedospěly k dohodě na něčem tak základním, jako je kalendář turnajů, což nám dává pouze jeden den na cestu kolem světa a změnu časového pásma,“ napsal Swiatek na sociální sítě. Média. „Tato situace není bezpečná pro naše zdraví a může způsobit zranění.“

Turnaj WTA Finals – který uzavírá sezónu ženského tenisového turné a je určen pro osm nejlepších singlistek a osm nejlepších týmů ve čtyřhře – se koná ve Fort Worth v Texasu od 31. října do 7. listopadu. Billie Jean King Cup – soutěžní tým řízený Mezinárodní tenisovou federací – se uskuteční ve skotském Glasgow od 8. do 13. listopadu.

AGEL OTEVŘENO: Wimbledonská šampionka Jelena Rybáková přišla z pozdního setu a porazila Madison Keysovou 5-7, 6-3, 6-3 v prvním kole v Ostravě.

golf

Čtenářský pohár: Největší golfová událost týmu se chystá do Itálie a organizační výbor Ryder Cupu se obává, že by místní mohli párty promeškat.

Asi 90 % dosud prodaných vstupenek na soutěž 2023 mezi Spojenými státy a Evropou v klubu Marco Simone mimo Řím putovalo k cizincům, uvedl Gian Paolo Montale, bývalý trenér italského národního volejbalového týmu, který je místním organizátorem. Výkonný ředitel výboru.

Za 975 EUR (950 USD) za vstupenku, plná alokace permanentek od 29. září do 29. října. Akce 1, 2023 byla vyprodána za sedm hodin.

Ryder Cup Europe sice neodhalil přesná čísla, ale uvedl, že jde o vůbec nejprodávanější permanentku na tuto událost v Evropě.

V současné době probíhá hlasování o prodeji denních všeobecných vstupenek – které tvoří většinu vstupenek.

hokej

NHL: Očekává se, že brankář Cam Talbot bude mimo Ottawa Senators 5-7 týdnů s tím, co tým popisuje jako zranění horní části těla.

Senátoři zpočátku volali Talbota den co den s tím, co doufali, že šlo o lehké zranění. Místo toho se nyní očekává, že vynechá minimálně první měsíc sezony NHL.

Ottawa tvrdila, že brankář Magnus Hellberg po oznámení Talbotovy očekávané nepřítomnosti ustupuje ze Seattle Kraken. Helberg, který hrál za Švédsko na olympijských hrách v Pekingu, si mohl během Talbotovy nepřítomnosti rozdělit čas s krajanem Antonem Forsbergem.

„bývalý

Zpráva říká, že zneužívání v ženské fotbalové lize bylo systematické

další “

Celtics Notebook: Griffin je připraven hrát jakoukoli roli, která je pro Boston nezbytná