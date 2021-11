Může z nás mRNA udělat nadčlověka?

Než se dostaneme příliš daleko, zůstávají otázky ohledně mRNA vakcín. V současné době potřebujeme pravidelné posilovací dávky – a tyto injekce mají tendenci bolet vaši ruku, Někdy s těžkopádnými vedlejšími účinky. V době psaní tohoto článku je naše skutečné používání méně než rok staré. Alergie Byly pozorovány reakce (i když ne s úmrtími). Přibližně 2 až 5 lidí na milion očkovaných ve Spojených státech: mírně vyšší, 4,7 na milion, u vakcíny Pfizer-BioNTech ve srovnání s 2,5 na milion u vakcíny Moderna. Podle jedné analýzy, i když je stále nízká, je 11krát vyšší než u vakcíny proti chřipce.

„Stále pracujeme na tom, abychom pochopili, jak dlouho trvá protilátková odpověď i buněčná odpověď,“ říká Blakeney. „Nyní je dobré znamení, že díky vakcínám mRNA skutečně získáváte dobrou odpověď paměťových T-buněk, ale protože tyto studie jsou ve většině případů staré rok a půl, stále chápeme, jak dlouho tato imunita trvá.“ Většina lidí, dodává, „ve skutečnosti nechce mít vícenásobné očkování každý rok, které vás na tři dny poté zabije.“

S tím řečeno, Blakney Lab UBC pracuje na odpovědi: saRNA nebo Flexibilní vlastní zesílení. Obsahuje stejné strukturální složky jako běžná mRNA, kromě toho, že jakmile je uvnitř buňky, může vytvářet kopie sebe sama. „To je opravdu užitečné, protože vám to umožňuje použít mnohem nižší dávku, obvykle asi 100krát méně saRNA než mRNA,“ říká Blakeney. To znamená více rány za peníze a méně bolesti v paži. V rase želva proti králíkovi mohou být mRNA vakcíny pokrokem v boji proti Covid-19, ale saRNA může nakonec zvítězit – a už se to stalo Právě vyhrál 195 milionů dolarů (145 milionů liber) na podporu od společnosti AstraZeneca (což je příznivě srovnatelné s Ethereum obdrželo 29,5 milionů dolarů (22 milionů liber). pro vývoj vakcíny proti plicnímu onemocnění, o které jsme se zmínili dříve v tomto článku).

Mezitím Fu, Dong, Whitehead a Blakeney pokračují v jízdě – a vedou – na vlně RNAissance. Ať je vezme kamkoli, jedna věc je jistá: nikdy nebude stejnou prestiží a neznámým polem výzkumu, jaké kdysi znali. Zvláště pokud dáte svá vysvětlující videa na TikTok jako Blakney. „Celá moje práce tam je vzdělávat lidi o vakcínách,“ směje se. „Dostávám spoustu náhodných otázek. Ale také mám spoustu lidí, kteří říkají věci jako: ‚Jste důvod, proč jsme s partnerem dostali vakcínu. To je opravdu dojemné.“

