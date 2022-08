Uzamčení Covid v Číně pro turisty

Letos nikdo nevycházel, včetně prázdnin. „Nikdo,“ řekla asi v první polovině roku. Obchod se podle ní v posledních týdnech mírně zlepšil.

Bolest hlavy z cestování po Číně během pandemie zahrnuje potíže nejen s opuštěním místa, které se potýká s propuknutím epidemie, ale také s návratem domů.

Paní Chan, uvízlá v Hainanu, odjela na ostrov za prací. Tři její kolegové z Pekingu, kteří cestovali s ní, museli zůstat pozadu, protože jim bylo řečeno, že jim hlavní město zatím nedovolí vrátit se.

Když v úterý paní Chan konečně nastoupila na let zpět do Šanghaje, řekla, že její letadlo zůstalo na odletové ploše dvě hodiny, zatímco do letadla nastoupili zdravotníci. Než dorazila do karanténního hotelu, uběhly další tři hodiny, cestující konečně dostali nějaké jídlo a pracovníci přišli do svých pokojů na testy PCR.