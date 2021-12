Tvůrce vakcíny AstraZeneca Covid varuje, že příští pandemie by mohla být horší

Londýn – Byl jedním z vědců za programem Oxford AstraZeneca COVID-19 Vakcína v pondělí varovala, že příští pandemie by mohla být smrtelnější než ta současná.

Profesorka Sarah Gilbert, akademička Oxfordské univerzity, která získala uznání za svou roli ve vývoji bezpečné a účinné vakcíny proti Covid-19 za méně než rok, varovala před nečinností při řešení budoucích hrozeb.

„Není to naposledy, co virus ohrožuje naše životy a živobytí,“ řekla na přednášce na Oxfordské univerzitě, kterou v pondělí večer odvysílá BBC. „Pravdou je, že další by mohl být horší. Mohl by být nakažlivější nebo smrtelnější, nebo obojí.“

Profesorka Sarah Gilbertová na přednášce, která se bude vysílat v pondělí. BBC

V komentářích sdílených dříve se zpravodajskými médii uvedla, že globální pandemie ukazuje důležitost přípravy na následující zdravotní mimořádné události: „Pokroky, kterých jsme dosáhli, a znalosti, které jsme získali, nesmí být ztraceny.“

Gilbert dodal, že po expertech, kteří pracovali na vývoji vakcín, „by se nyní nemělo žádat, aby upadli zpět do nejasností a nedostatečného financování pacientů“.

Covid-19 zabil na celém světě více než 5 milionů lidí, včetně Téměř 800 000 ve Spojených státech.

Vakcína Oxford-AstraZeneca byla Spojené království schváleno Od prosince 2020 se používá ve více než 50 zemích, ale ještě nebyl schválen pro použití ve Spojených státech Navzdory pozitivním údajům o zkušenostech.

Prezident Joe Biden v dubnu slíbil poslat 60 milionů dávek Od vakcíny do jiných zemí.

Pokud jde o současnou hrozbu vznikající varianty Omicron – která byla detekována v nejméně 16 státech USA podle počtu zpráv NBC – Gilbert řekl, že je známo, že její mutace zvyšují přenositelnost, zatímco imunita získaná vakcínami nebo předchozími infekcemi může být nižší. aktivní proti tomu.

„Ale jak jsme viděli dříve, snížení ochrany před infekcí a mírným onemocněním nemusí nutně znamenat nižší ochranu před těžkým onemocněním a smrtí,“ řekla.

Velké davy vánočních nakupujících v neděli v Londýně Henry Nichols/Reuters

Varianta delta zůstává nejrozšířenější formou viru ve Spojených státech a představuje 99,9 procenta případů, říká Rochelle Wallinsky, ředitelka Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Řekl to v pátek NBC News.

Gilbert psal o vývoji vakcíny v knize Vaxxers: The Inside Story of Oxford AstraZeneca Vaccine and the Race Against the Virus, knize spoluautorky profesorky Katherine Green v červenci.

Gilbert pořádal každoroční přednášku Richarda Dimblebyho, pojmenovanou po průkopnickém moderátorovi BBC, který zemřel v roce 1965, ve které odborník na obchod, vědu nebo politiku vysvětluje aktuální problém.

Mezi předchozí řečníky patřil vynálezce World Wide Web Tim Berners-Lee, prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová a Bill Gates.