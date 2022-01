Plážový volejbal přidává pro sezónu 2022 tři nové hráče

Conway, S.C. – Trenér plážového volejbalového týmu na pobřeží Karolíny Steve Luswick Oznámeno přidání tří nových přírůstků pro sezónu jaro 2022 v Alumni Transfer Natálie Honzovíková (Praha, ČR / Grand Canyon), student Rachel Ehlersová (Dagsboro, Del./Indian River HS) a přechod v polovině roku Madi Leste (Clemons, NC/FGCU) pro tým letos na jaře pro nadcházející sezónu 2022.

Hunzoviková, která se k týmu připojila na podzim, přichází do Coastal z Grand Canyon University v Arizoně. Honzovičová, absolventka bakalářského studia sportovního managementu s vedlejší specializací psychologie z Grand Canyonu, vytvořila v loňské sezóně Lopez rekord 12-5, včetně sbírání výher na 13. místě v Arizoně, č. 8 Pepperdine, č. 16 Long . Plážový stát, č. 6 Cal Poly.

Před příchodem do Spojených států a Grand Canyonu skončila Honzoviková na Mistrovství Evropy do 22 let 2016 na pláži devátá a na Mistrovství světa do 21 let v Číně 2017 na pláži skončila pátá. Byla také členkou plážového týmu Mistrovství ČR U18 2018.

Ehlers, členka Spring of 2021, přichází na břeh ze střední školy Indian River v Dagsboro, Dell, kde zakončila svou volejbalovou kariéru na střední škole se školním rekordem 1 101 sestřelů a 175 esy, 77 bloky a 589 výkopy. .

Ehlers byl vybrán dvakrát ve všech státech, v roce 2020 obdržel vyznamenání prvního týmu a v roce 2018 vyznamenání druhého týmu a byl také třikrát vybrán do týmu Henlopen Athletic Conference (2018, 2019 a 2020) a čtyřikrát. konference akademické vyznamenání.

Ehlers završila svou středoškolskou kariéru oceněním hráče roku 2020 v Delaware High School Gatorade a cenou 2020 v Delaware High School Volleyball Player of the Year.

Lichty přichází do CCU z Floridské univerzity Gulf Coast (FGCU), kde v minulé sezóně vytvořila rekord 17-14 jako opravdová nováček, přičemž se primárně spojila s Emmou Hansen pro Eagles. Měla také pár vítězství nad nasazenými týmy, když vyhrála na kurtu č. 4 versus č. 14 Stetson (20. března) a proti FIU č. 12 (27. března).

Zatímco pomáhal vést FGCU na třetí místo v roce 2021 ASUN Beach Volleyball Championship, Lichty spolu s Hansenem vybojovali vítězství v prvním kole na kurtu 4 nad Severní Alabamou se skóre 21-9, 21-17.

Lesteová z Clemons v Severní Karolíně psala volejbal na střední škole West Forsyth High School, kde byla čtyřletou squashovou startérkou a vystupovala na všech konferencích v halovém týmu. Byla dvojnásobnou kapitánkou týmu, byla také čtyřletou studentkou s vyznamenáním a absolvovala v nejlepších pěti procentech své třídy.

Na střední škole také hrála za tým Southern Beach Volleyball Club a trénovala Scotta Castevense.

Sandy Chants Songs zahájí jarní sezónu 2022 v Dolphin Duels pořádaném University of Jacksonville ve dnech 25. až 26. února v Jacksonville na Floridě.

Pro kompletní pokrytí plážového volejbalu CCU sledujte fandění na sociálních sítích @CoastalBeachVB (Twitter), facebook.com/CCUChanticleers (Facebook), GoCCUsports (Instagram) nebo navštivte oficiální domov Coastal Carolina Athletics na adrese www.GoCCUsports.com.