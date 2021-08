Mohutný požár posílá temný mrak nad Jeruzalémem a pohlcuje sousední komunity

U Jeruzaléma vypukl mohutný požár, který spálil stovky akrů lesa a ohrožoval okolní komunity. Vysoké teploty a silný vítr pomohly požáru rychle se rozšířit na západ od izraelského hlavního města.

„Toto je pravděpodobně největší požár v Jeruzalémských kopcích za posledních několik let,“ řekl velitel požárů v Jeruzalémě Nassim Tuito.

„Všechno je černé, není tam žádná zelená,“ řekl obyvatel Shuivy Walle. „Je to srdcervoucí.“

Oheň se dostal na předměstí Itanim Medical Center, psychiatrického zařízení v Jeruzalémských kopcích, a podle rozhlasu Kan byli všichni pacienti úspěšně evakuováni vozidly.

Podle ministra veřejné bezpečnosti Omara Bar-Lva jsou v nemocnici pohřešováni tři lidé, ale může za to chyba v počítání a věc je v šetření.

Obyvatelé Beit Meir, Kasalon, Ramat Raziel a Givat Jearim byli evakuováni ze svých domovů, z nichž někteří začali hořet.

Itzik Shmuli, bývalý ministr vlády, který byl mezi evakuovanými, se na Twitteru podělil o své zkušenosti a promluvil o tom, co byste si měli odnést, když máte pět minut na zabalení nejdůležitějších věcí. “V hrozném okamžiku, jako je tento, když velký požár hrozí zničením a spálením středu vašeho života, se naučíte více si vážit a oddat se tomu, co se vám podařilo sbalit za pět minut: váš partner, dva rozkošní děti, tři kočky a nějaký sentimentální suvenýr z celého života. “

„Děkujeme našim hasičům, kteří s tímto požárem bojují několik hodin, doufáme, že se tím bezpečně dostaneme,“ dodal.



Oheň se přestal šířit směrem k Beit Meir, Shoresh a Shueva, ale oheň se stále šířil směrem k Tsubě, Ein Kubovi, Ein Rafovi a Yearimu.

Tři lidé byli léčeni z vdechnutí kouře, ale nebyli převezeni do nemocnice.

Ve snaze zastavit jejich šíření s hasiči na zemi operovalo dvanáct hasičských letadel.

Předseda vlády Naftali Bennett zkrátil zasedání bezpečnostního kabinetu, aby uspořádal konzultace o lesních požárech v Jeruzalémských kopcích.

Po konzultacích svolal mimo jiné schůzku s ministrem obrany Bennym Gantzem, ministrem veřejné bezpečnosti Omarem Bar-Levem, ministrem vnitra Ayelet Shakedem, šéfem policie a hasičských a záchranných složek.

Ministr obrany Benny Gantz nařídil IDF, aby pomohla v úsilí uhasit požár. Byla otevřena národní operační místnost domácí fronty za účelem koordinace mezi různými bezpečnostními silami.

Očekává se, že potlačení bude pokračovat do noci a celé pondělí.