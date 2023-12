Cyberpunk 2077 dostane příští týden plně funkční systém metra

Cyberpunk 2077 konečně dostal funkci, po které nejvíc toužím v každé hře s otevřeným světem: veřejnou dopravu. Aktualizace 2.1, která má vyjít příští týden, přidává plně funkční systém metra, jaký jsme viděli v filmovém traileru Cyberpunk 2077 z roku 2018 – a také nová setkání s vašimi romantickými přáteli, opakující se automobilové závody a nová nastavení usnadnění.

CDPR předvedl aktualizaci v novém streamu pro vývojáře.

Pokud se pokusíte použít některou ze stanic metra v Cyberpunk 2077 tak, jak jsou nyní, najdete v nejlepším případě bod rychlého cestování. Po aktualizaci 2.1 bude k dispozici 19 dostupných stanic, kde můžete nastoupit do vlaku a poté sedět s ostatními cestujícími a sledovat, jak Night City projíždí vaším oknem. To je to, co miluji, ať už jsou to taxíky v Grand Theft Auto 4 nebo koňské povozy ve Skyrimu, a jsem nadšený, že to dělám ještě víc. CDPR také říká, že nechtějí příliš kazit zážitek z metra, což naznačuje, že zde může být více podrobností, než zde mohu popsat.

Aktualizace 2.1 je překvapivě nabitá: rádio nyní můžete poslouchat za chůze (nebo v metru); Můžete házet kolečka na motocykly a používat vrhací nože jako zbraně za jízdy; Mnoho soubojů s bossy bylo přepracováno, včetně Adama Smashera. K dispozici jsou také nová setkání s romantickými partnery, znovuhratelné automobilové závody a dynamické automobilové honičky s gangy, pokud je naštvete.

CD Projekt Red vydal Major Update 2.0 krátce před rozšířením Phantom Liberty, který kompletně revidoval jeho progresivní systémy včetně perků a dovedností, stejně jako přidal správný policejní reakční systém, bojová vozidla a mnoho dalšího. Očekávalo se, že to bude poslední velká aktualizace, protože CDPR pokračuje v práci na Zaklínači 4 a na předprodukci pro Cyberpunk 2, ale jsem rád, že úpravy a doplňky pro rok 2077 prozatím pokračují.

Aktualizace 2.1 vyjde 5. prosince.