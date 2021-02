Odborníci jsou znepokojeni cestou papeže Františka do Iráku

Jejich obavy byly posíleny nedělními zprávami, že vatikánský velvyslanec v Iráku, hlavní osoba na cestě, která by doprovázela Františka při všech jeho jmenováních, měla pozitivní test na COVID-19 a izoloval se.

V e-mailu pro Associated Press velvyslanectví uvedlo, že příznaky arcibiskupa Mitji Lescovara byly mírné a že pokračuje v přípravách na Františkovou návštěvu.

Kromě jeho stavu odborníci poznamenávají, že války, ekonomické krize a odchod iráckých profesionálů zničily systém nemocnic v zemi, zatímco studie ukazují, že většina nových infekcí COVID-19 v Iráku je vysoce nakažlivým typem, který byl poprvé identifikován v Británii .

„Nemyslím si, že je to dobrý nápad,“ řekl dr. Navid Madani, virolog a zakládající ředitel Centra pro vzdělávání ve zdravotnictví na Středním východě a v severní Africe na Dana Farber Cancer Institute na Harvardské lékařské fakultě.

Civilista narozený v Íránu loni napsal v časopise The Lancet článek o asymetrické reakci regionu na COVID-19 s tím, že Irák, Sýrie a Jemen jsou ve špatné pozici, aby se s nimi vypořádaly, vzhledem k tomu, že stále bojují s extremistickými povstáními a mají 40 milionů. Lidé, kteří potřebují humanitární pomoc.

V telefonickém rozhovoru Madani uvedl, že Blízký východ je známý svou pohostinností, a varoval, že nadšení Iráčanů přivítat mírotvůrce, jako je František, ve zanedbané a válkou zmítané oblasti světa, by mohlo vést k nechtěnému porušení antivirových opatření. .

„To by mohlo vést k nebezpečným nebo všudypřítomným rizikům,“ řekla.

Dr Bharat Pankhania, odborník na kontrolu infekčních chorob na lékařské fakultě University v Exeteru, souhlasil.

„Je to dokonalá bouře, která generuje mnoho případů, které byste nedokázali zvládnout,“ řekl.

Dva iráčtí vládní úředníci uvedli, že organizátoři slíbili, že budou prosazovat mandáty masek, sociální distancování a kontrolu davu, jakož i možnost rozšíření testovacích míst.

Vládní úředník pro agenturu Associated Press pod podmínkou anonymity řekl, že protokoly o zdravotní péči jsou „kritické, ale zvládnutelné“.

Vatikán přijal vlastní preventivní opatření, protože jeho 84letý papež a jeho doprovod byli na palubě papežského letadla očkováni Vatikánem s 20 členy a novináři ve věku nad 70 let.

Iráčané se ale shromáždili na severu, ve středu a na jihu země, aby se zúčastnili Františkovy vnitřní a vnější mše, poslouchali jeho projevy a účastnili se jeho modlitebních setkání, nebyli očkováni.

Vědci tvrdí, že to je problém.

“Jsme uprostřed globální pandemie. Je důležité sdělovat správné zprávy,” řekla Pankhania. “Správné zprávy jsou: čím méně interakcí s lidmi, tím lépe.”

Zeptal se na vize vatikánské delegace, když Iráčané nebyli, a naznačil, že Iráčané by riskovali, že budou na tyto události chodit jen proto, že tam byl papež.

Slovy adresovanými vatikánským představitelům a médiím řekl: “Všichni jste chráněni před nebezpečnou chorobou. Takže pokud se nakazíte, nezemřete. Ale lidé, kteří vás přijdou navštívit, mohou být nakaženi a mohou zemřít.”

“Je moudré za těchto okolností jen přijít? A protože jsi to udělal, lidé tě přišli navštívit a nakazit se?” Zeptal se.

WHO byla diplomatická, když byla dotázána na moudrost papežské návštěvy Iráku, když řekla, že země by měly posoudit rizika události proti nákaze a poté rozhodnout, zda by měla být odložena.

„Je to všechno o řízení tohoto rizika,“ uvedla Maria Van Kerkhove, technická vedoucí WHO pro COVID-19. „Jde o to podívat se na epidemiologickou situaci v zemi a poté se ujistit, že pokud by k této události došlo, mohlo by se to stát co nejbezpečněji.“

Francis řekl, že má v úmyslu jít I když by to většina Iráčanů měla sledovat v televizi Aby se zabránilo infekci. Důležité je, řekl Katolické zpravodajské službě, „uvidí, že papež je v jejich zemi.“

Francis často požadoval spravedlivou distribuci vakcín a dodržování vládních hygienických opatření, ačkoli má tendenci nenosit obličejové masky. František se měsíce vyhýbal i sociálně vzdáleným davům ve Vatikánu, aby snížil šanci na nákazu.

Dr. Michael Head, hlavní vědecký pracovník v oblasti globálního zdraví na Lékařské fakultě University v Southamptonu, uvedl, že počet nových denních případů v Iráku v tuto chvíli „dramaticky roste“, protože ministerstvo zdravotnictví hlásilo přibližně 4 000 případů denně, blízko první vlnové špičky v září.

Při jakékoli cestě do Iráku, řekl Head, musí být zavedeny postupy kontroly infekce, včetně nošení masek, mytí rukou, sociální distancování se a dobré vnitřní větrání.

Řekl: „Doufáme, že během papežovy návštěvy Bagdádu uvidíme proaktivní přístup k boji proti infekci.“

Irácká vláda uvalila revidovanou uzávěrku a zákaz vycházení v polovině února uprostřed nového nárůstu případů, kdy zavřela školy a mešity a restaurace a kavárny nechala otevřené jen na jídlo. Iráčtí představitelé však agentuře Associated Press řekli, že vláda se rozhodla nedokončit uzavření kvůli obtížnosti jeho zavedení a finančnímu dopadu na zhoršující se iráckou ekonomiku.

Mnoho Iráčanů Zachování shovívavosti vůči maskám Někteří mají podezření na závažnost viru.

Madani, virolog z Harvardu, vyzvala cestovní kanceláře, aby umožnily vědu a data jako vodítko pro jejich rozhodování.

Řekla, že rozhodnutí změnit termín nebo odložit papežskou cestu nebo ji posunout do hypotetické podoby by bylo „z hlediska globálního vedení“ „velmi vlivné“, protože „by naznačovalo prioritu, která je dána bezpečnosti irácké veřejnosti. “