Izraelské tanky se stahují do severní Gazy a válečná letadla bombardují Rafah, říkají obyvatelé

Napsal Nidal Al-Maghribi

KÁHIRA (Reuters) – Izraelské tanky v úterý vstoupily do částí severního pásma Gazy, které opustily před týdny, zatímco válečná letadla zahájila letecké útoky na Rafáh, poslední útočiště pro Palestince v jižním pásmu, přičemž zabilo a zranilo několik lidí. Řekli záchranáři a obyvatelé.

Obyvatelé hlásili výpadek internetu v oblastech Beit Hanoun a Jabalia na severu pásma Gazy. Obyvatelé a média přidružená k palestinskému hnutí Hamas uvedli, že tanky vstoupily do Bejt Hanúnu a obklíčily některé školy, kde se uchýlily vysídlené rodiny.

Obyvatel severní Gazy řekl agentuře Reuters prostřednictvím chatovací aplikace: „Okupační vojáci nařídili evakuaci všech rodin uvnitř škol a sousedních domů, kde postupovaly tanky, vojáci zatkli mnoho mužů.

Bejt Hanún s 60 000 obyvateli byl jednou z prvních oblastí, na které se loni v říjnu zaměřil izraelský pozemní útok na Gazu. Těžké bombardování proměnilo velkou část Bejt Hanounu, dříve známého jako „Ovocný koš“ pro své sady, na město duchů s hromadami suti.

Někteří obyvatelé uvedli, že mnoho rodin, které se vrátily do Bejt Hanúnu a Džabalie v posledních týdnech po stažení izraelských sil, začalo v úterý znovu odcházet kvůli novému náletu.

Palestinští zdravotníci uvedli, že izraelský nálet zabil čtyři lidi a několik dalších zranil v Rafáhu, kde se více než polovina z 2,3 milionu obyvatel Gazy ukrývá a připravuje se na plánovaný izraelský pozemní útok na město hraničící s Egyptem.

Těsně před půlnocí zasáhl izraelský letecký útok dům v Rafahu a zabil sedm lidí včetně dětí a několik dalších zranil, uvedli palestinští zdravotníci. Bezprostřední izraelský komentář nepadl.

Palestinští zdravotníci a média Hamasu uvedli, že izraelský letecký útok také zabil 11 Palestinců, včetně dětí, v uprchlickém táboře Maghazi v centrálním pásmu Gazy. Izraelská armáda na žádost agentury Reuters o komentář okamžitě nereagovala.

Wafa Issa Al-Nouri, jehož syn byl ten pravý, řekl: „Moji bratři seděli u dveří a můj bratr a jeho bratranec byli také zraněni. Přišel jsem o syna. Už nemám domov, nemám manžela ani nic jiného.“ .“ Muhammad a jeho manželka byli zabiti při náletu.

Řekla: „Hrál si u dveří a my jsme nic neudělali. Přísahám, že jsme nic neudělali.“

Ministerstvo vnitra řízené Hamasem také uvedlo, že izraelský nálet zasáhl policejní auto ve čtvrti Al-Tuffah ve městě Gaza a zabil sedm policistů.

Cílení na militanty

Po šesti měsících bojů stále nic nenasvědčuje průlomu v rozhovorech podporovaných Spojenými státy vedenými Katarem a Egyptem s cílem dosáhnout dohody o příměří v Gaze, zatímco Izrael a Hamás se drží svých neřešitelných podmínek.

Izraelská armáda uvedla, že její síly pokračovaly v operacích v centrálním pásmu Gazy a že zabily řadu ozbrojenců, kteří se na ně pokusili zaútočit.

Dodal: „Navíc během posledního dne stíhačky a letadla izraelské armády zničily kromě desítek teroristické infrastruktury, teroristických tunelů a vojenských areálů, kde jsou přítomni ozbrojení teroristé Hamasu, odpalovací rampu raket.“

V uprchlickém táboře Nuseirat v centrálním pásmu Gazy obyvatelé uvedli, že izraelská letadla v úterý bombardovala a zničila čtyři vícepodlažní obytné budovy.

Úřad OSN pro lidská práva v úterý uvedl, že Izrael nadále uvaluje „nezákonná“ omezení humanitární pomoci Gaze, a to navzdory ujištěním Izraele a dalších, že bariéry byly uvolněny.

Panuje neshoda ohledně množství pomoci, která nyní vstupuje do Gazy, přičemž Izrael a Washington tvrdí, že toky pomoci v posledních dnech vzrostly, ale agentury OSN tvrdí, že zůstávají hluboko pod minimálními úrovněmi.

Izrael je podle OSN pod mezinárodním tlakem, aby povolil více pomoci do Gazy, zejména do severních oblastí, kde se do května očekává hladomor.

Izraelská armáda uvedla, že usnadnila v pondělí pozdě večer z jihu vjezd 126 kamionů do severní Gazy.

Řekla také, že pracuje ve spolupráci se Světovým potravinovým programem na usnadnění otevření dalších dvou pekáren v severní Gaze poté, co první začala fungovat v pondělí s pomocí Světového potravinového programu.

Palestinské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelská palba od 7. října dosud zabila více než 33 000 Palestinců, včetně 46 za posledních 24 hodin.

Izrael zahájil svůj útok na Gazu poté, co aktivisté z hnutí Hamas, které Pásmo řídí, zaútočili na Izrael 7. října, přičemž podle izraelských statistik zabili 1200 lidí a vzali 253 rukojmí.

(Zprávy a psaní Nidal Al-Mughrabi. Další zprávy Ari Rabinovič; střih Gareth Jones a Debba Babington)