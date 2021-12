Monitorování odpadních vod ukazuje vysokou aktivitu chřipky v Oklahoma City a Tulse

Úředníci v úterý uvedli, že monitorování odpadních vod odhalilo za posledních několik týdnů zvýšené úrovně chřipky v Oklahoma City a Tulse.

Odborníci vyzvali lidi, aby přijali preventivní opatření, včetně očkování proti chřipce, a uvedli, že prudký nárůst případů chřipky a hospitalizací – kromě již rostoucích případů COVID-19 – by mohl opět vyvinout tlak na nemocnice.

Vědci z Oklahomy využívají odpadní vodu z měst po celém státě ke sledování COVID-19, salmonely, chřipky a dalších patogenů.

Catherine Cohnová, epidemioložka infekčních chorob z University of Oklahoma Health Sciences Center School of Public Health, uvedla, že úrovně chřipky A a COVID-19 se v posledních týdnech zvýšily.

Monitorování chřipky prostřednictvím odpadních vod začalo teprve asi před pěti týdny, takže výzkumníci zatím nevědí, jak se koncentrace viru v odpadních vodách promítnou do počtu případů.

„Určitě ale vidíme nárůst koncentrací viru chřipky v kanalizaci v Oklahoma City,“ řekl Cohen.

více:Co má COVID-19 společného s obzvláště mírnou chřipkovou sezónou v Oklahomě

Za několik týdnů bude tým schopen korelovat koncentrace viru s hlášenými případy, řekl Kuhn. To jim umožní předpovědět, kolik případů by komunity mohly v nadcházejících týdnech vidět.

Řekla, že monitorování odpadních vod je užitečným nástrojem veřejného zdraví, protože se nespoléhá na testování lidí nebo získání lékařské péče k identifikaci viru. Při monitorování viru, který způsobuje COVID-19, mohou odpadní vody varovat asi týden na rostoucí případy.

Detekce variant Omicron a Delta COVID-19

Tým monitoruje odpadní vody pro novou omikronovou variantu i delta variantu.

„Jsme opravdu vepředu, protože každý musí na záchod, a to je to, co se zachytí ve vzorcích,“ řekl Phil Maitobe, provozní ředitel ministerstva zdravotnictví Oklahoma City-County. „Takže nám to poskytuje tak dobrý pokročilý výhled. Jen se o to musíme starat a používat to.“

více:Rok poté, co byla v Oklahomě podána první vakcína proti COVID, myslí šéf zdravotnictví na záchranu životů

Údaje z MyHealth Access Network, celostátní výměny zdravotnických informací, také ukázaly prudký nárůst míry pozitivity chřipky, řekl zakladatel MyHealth Dr. David Kendrick v úterním tiskovém hovoru. V loňském roce udržely chřipku na uzdě sociální distancování a další opatření ke zmírnění COVID-19, Řekli odborníci.

„Chřipka byla letos rozhodně větším problémem než loni,“ řekl Kendrick. „Samozřejmě nemáme stejná opatření v oblasti veřejného zdraví. Chceme se jen ujistit, že nespustíme oči z těchto dalších onemocnění, jako je chřipka, která nás sužuje.“

Maitobe řekl, že využití vakcín proti chřipce bylo v této sezóně nízké.

Řekl ale, že na očkování proti chřipce ještě není pozdě a lze je podat současně s vakcínami proti COVID-19.

více:Je chřipková sezóna. Kdy se nechat očkovat proti chřipce a co očekávat v této chřipkové sezóně

Očkování proti chřipce se doporučuje každoročně všem ve věku 6 měsíců a starším.

V této sezóně zatím Oklahoma ohlásila 115 hospitalizací souvisejících s chřipkou a dvě úmrtí.