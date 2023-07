Teleskop Jamese Webba objevil nejstarší aktivní černou díru ve známém vesmíru

astronomové, kteří používají Vesmírný dalekohled Jamese Webba (JWST) objevil nejvzdálenější a nejaktivnější supermasivní černou díru, která byla kdy pozorována. Černá díra je také jednou ze dvou nejméně hmotných, které byly pozorovány v raném vesmíru – měřící ekvivalent asi 9 milionů sluncí – což je obtížné vysvětlit.

Výzkumníci zjistili, že galaxie hostí tuto aktivní supermasivní černou díru jako součást vědeckého průzkumu Cosmic Evolutionary Evolutionary Survey (CEERS). Galaxii, označenou CEERS 1019, vidíme takovou, jaká byla, když byl vesmír starý 13,8 miliardy let, tedy asi 570 milionů let.

Vede astronomický tým na Texaské univerzitě v Austinu Stephen Finkelstein Také jsem si všiml dvou dalších černé díry Která existovala mezi 1 a 1,1 miliardou let po Velkém třesku, navíc k 11 galaxiím, které existovaly mezi 470 a 675 miliony let v historii vesmíru.

Finkelstein řekl v a prohlášení . „S Webbem můžeme nejen vidět černé díry a galaxie na velké vzdálenosti, ale nyní je můžeme začít přesně měřit. To je ohromná síla tohoto dalekohledu.“

Zjištění týmu, která představují první výsledky z CEERS, byly publikovány v květnu v několika článcích ve zvláštním vydání Astrophysical Journal Letters .

Chamtivá malá černá díra

Černá díra v srdci CEERS 1019 má hmotnost asi 9 milionů hmotností Slunce. Může to znít velmi hmotně, ale mnoho supermasivních černých děr může narůst až do miliardkrát větší než hmotnost naší hvězdy. I při této relativně malé velikosti však zůstává existence černých děr těchto hmotností v raném vesmíru pro vědce záhadou.

Je to proto, že procesy, kterými supermasivní černé díry rostou, ať už prostřednictvím sloučení větších černých děr, nebo chamtivým pochutnáním si na okolní hmotě, musely trvat déle než 570 milionů let, se kterými tato černá díra musela pracovat. To znamená, že i černé díry jsou na takové škále V srdci Mléčné dráhy který má hmotnost asi 4,5 milionkrát větší než Slunce, by měl být viděn pouze v relativně blízkém, a tedy novějším vesmíru.

„Pohled na tento vzdálený objekt tímto dalekohledem je velmi podobný pohledu na data z černých děr nalezených v galaxiích blízko naší vlastní,“ řekl spoluautor studie. Rebecca Larsonová doktorand na University of Texas v Austinu, uvedl v prohlášení.

Vědci dlouho tušili, že takové supermasivní černé díry existovaly v raném vesmíru, ale stalo se tak teprve od vesmírného věku Jamese Webba. Otevřela své infračervené oko na vesmír V polovině roku 2022 se objevují tvrdé důkazy.

Světelné emise odhalují, že černá díra CEERS 1019 se aktivně živí hmotou kolem ní. Černé díry, jako jsou tyto, jsou obklopeny víry dopadajícího plynu a prachu známé jako akreční disky. Nejen, že gravitační efekt černé díry zahřívá tento materiál, což způsobuje, že disk jasně září, ale silná magnetická pole ženou materiál směrem k pólům černé díry, kde někdy exploduje v podobě dvojitých výtrysků pohybujících se poblíž. Rychlost světla pro generování intenzivně jasného světla.

Pozorování intenzivního záření černé díry může odhalit, jak rychle její hostitelská galaxie roste, a možná poskytnout pohled do její tajemné minulosti.