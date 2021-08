„Jsem velmi nadšený“ – čeští sportovci se připravují na paralympiádu v Tokiu příští týden

Foto: Yuichi Yamazaki, TK / AP

94-tunový ocelový pomník zobrazující oficiální symbol paralympijských her, „Tři Akitos“, bude v japonské metropoli zářit v pátek večer před oficiálním začátkem her příští týden.

Český paralympijský výbor letos na hry vysílá 28 sportovců. Soutěžit se bude celkem v osmi disciplínách: plavání, stolní tenis, cyklistika, póza, střelba, lukostřelba, atletika a lukostřelba.

Byl mezi nimi i Arnoid Petreg, který na předchozích paralympiádách v Riu de Janeiru získal zlato v plavání na 50 metrů zpět. Než tým odjel do japonské metropole, mluvil s českým rozhlasem.

Arnot Petreg|Foto: Pavlína Fendeková, český rozhlas

Jsem velmi šťastný, že jedu do Tokia. Do dnešního rána jsem byl zaneprázdněn tréninkem. Rychle jsem plaval před letadlem. Před letem jsme provedli dva testy PCR a všechny prošly. Když se dostaneme do Japonska, je tu ještě jeden test antigenu, tak se pojďme podívat.

Na rozdíl od olympijského týmu, který minulý měsíc odletěl do Tokia, paralympionici cestovali pravidelnými komerčními lety s připojením přes Frankfurt. Přesto jsou ochranná opatření proti koronaviru velmi důležitá a zvláštní pozornost je věnována tomu, aby nikdo ze sportovců nebyl nakažen. Minulý měsíc byli zasaženi čtyři čeští olympionici kvůli nedostatečnému přísnému prosazování pravidel, které jim bránilo v účasti na hrách. Paměť je v českých herních kruzích stále čerstvá.

Kolega plavec Ventula Tuskov řekl, že sportovci budou muset na tokijském letišti chvíli počkat, než budou všechny testy dokončeny.

Wendula Tuskov|Foto: Ivana Schweitzerová Kolaříková, český rozhlas

„Nemůžu se dočkat do konce cesty! Máme informace, jak se dostat na tokijské letiště. Je to velmi náročné (smích), ale doufám, že to všechno nějak zvládne. Myslím, že bychom se měli alespoň občas dostat do našeho zařízení v večer Ano, dáme si večeři a půjdeme spát.

Sportovci dorazili na místo určení a v pátek je přivítal český velvyslanec v Japonsku Martin Domio. Každému paralympionikovi daroval tradiční dárkovou hračku pro štěstí a obdržel oficiální sadu týmu.

Ciketa cuketa|Foto: Pavel Petr, český rozhlas

Paralympijské hry začínají zahajovacím ceremoniálem v pondělí a začínají další den. Prvními českými sportovci, kteří předvedli svůj talent, byli plavec Jonah Kenner a dvojice stolního tenisu Peter Svatoch a GC Suzenek.

Posledně jmenovaný je bronzový medailista z předchozí paralympiády v Riu. Před letem mluvil s českým rozhlasem.

„Cítím se relativně dobře. Uvidíme, jaký vliv bude mít různé časové pásmo a teplota, ale co se týče mé hry, cítím se lépe. Záleží na tom, jak se moji soupeři cítí a zda jim mohu vnutit svůj herní styl.

Tokijské paralympiády se účastní zhruba 4500 sportovců ze 160 zemí. Uvidí také zavedení badmintonu a taekwonda a proměnu plachtění a 7stranného fotbalu.