Ohromující prezentace Mortal Kombat 1 nás znepokojuje portem Switch

Navzdory všem předpokladům dopadl Mortal Kombat 11 na Nintendo Switch docela dobře. Stejně jako mnoho portů z PS4 a Xbox One vždy existovala obava, že filmový bojovník Netherrealm Studio to na hybridní konzoli Nintendo nezvládne. Nicméně s výkonem 60 snímků za sekundu a veškerým obsahem, který byste mohli chtít, se ukázalo, že je to více než kompetentní možnost pro majitele Switch.

Přímé, částečně restartované pokračování, Mortal Kombat 1, si klade za cíl nakopnout vše o stupeň výš a nabízí ohromující vizuální prvky a rozšířený bojový systém, který vám umožní přivolat další bojovníky „Kameo“, aby vám pomohli v bitvě. Po odhalení hry na Summer Game Festu jsme mohli sledovat nejnovější snahy Netherrealmu asi 30 minut a odcházeli jsme úplně ohromeni. A upřímně? Z verze Switch nás to znepokojuje.

Verze, kterou jsme hráli na Summer Game Fest, hrála na PS5. Požádali jsme Netherrealm o informace o tom, jak bude port Switch fungovat, ale nejvíce, co může tým právě teď říci, je, že vývoj „dobře postupuje“.

První, co nás u Mortal Kombat 1 zarazilo, bylo, jak úžasný byl celý zážitek. Poté, co si vyberete svého bojovníka z nabídky Sub-Zero, Kitana, Lui Kang a Kenshi (se čtyřmi dalšími postavami Kameo), následuje krátká přechodová obrazovka, během níž se vaše dvě vybrané postavy postaví proti sobě, než se načte prostředí kolem vás. Je to hladké a celý zážitek je neuvěřitelně hladký. Plus samozřejmě budou vaše postavy také mezi sebou interagovat podle toho, jaký mají vztah k univerzu Mortal Kombat, což nadcházejícímu boji dodává dobrý pocit z vyprávění.

Hratelnost je, jak se očekávalo, podobná Mortal Kombat 11, ale díky vylepšenému vizuálnímu zpracování z této generace je vše více filmové a vzrušující. Údery dopadají s absurdní váhou a můžete vidět, jak vzduchem létají kapky krve, než dopadnou na zem a koupají prostředí do karmínové barvy. Přidejte k tomu ohromující prostředí s nádhernými západy slunce a detailními kulisami a máte bojovou hru, která konkuruje jen jí podobným. Street Fighter 6ale může to být i tak více Krásná.

Bojovníci Kameo přidávají další vrstvu k již tak pozoruhodně hluboké bojové mechanice, ale nebojte se, protože jejich přivolání jsou velmi snadný. Jednoduše klepněte nebo podržte „R1“ (což by se na Switchi mělo přeložit jako „R“) a vaše postava Kameo skočí do boje provedením jednoho ze svých charakteristických pohybů. Můžete jej propojit s pohybovou sadou své hlavní postavy a provést skvělé kombo, nebo jednoduše použít svou postavu Kameo, abyste si dali trochu prostoru na dýchání, pokud jste zahnáni do kouta.

Fatal Blows se také pěkně vrací a co je obzvlášť skvělé, je, že i zde můžete využít postavu Kamea, aby vám pomohla. Díky tomu jsou sekvence Fatal Blow, které už byly docela filmové, ještě působivější.

Nebyl by to samozřejmě Mortal Kombat bez ikonických Fatalities a s radostí můžeme říci, že ty jsou stejně hrozné jako vždy a stejně snadné. Podpis Lui Kang Fatality bude okamžitě rozpoznatelný pro každého, kdo viděl první trailer na Mortal Kombat 1, ale ostatní sekvence postav jsou stejně nezapomenutelné. Pokud nejste spokojeni s používáním fatality vaší postavy, můžete svou postavu Kameo vylepšit jednoduchou kombinací Nahoru, Nahoru a „R1“. Váš bojovník se s úšklebkem ukloní, když vaše postava Kameo rozpoutá peklo na vašeho soupeře.

V průběhu let se Netherrealm ukázal jako jeden z nejuznávanějších bojových vývojářů, a pokud má naše 30minutová relace s Mortal Kombat 1 něco společného, ​​studio jde od úspěchu k úspěchu. S ohledem na to je naše obava o to, jak hra přežije na Switch, nepopiratelná. Toto je významný krok vpřed oproti Mortal Kombat 11, pokud jde o vizuální stránku, prezentaci a hloubku, a protože předchozí hra již udělala na platformě Nintendo docela těžké kompromisy, jsme jen zvědaví, kolik vizuálních škrtů bude potřeba vyměnit. aby tato věc běžela ve stabilním chodu. Můžeme jen doufat, že Netherrealm přinese něco blízkého úrovni předchozí verze Switch.

Zkřížené prsty.

Mortal Kombat 1 má vyjít 19. září. Jak si myslíte, že obstojí na Switchi? Těšíte se, až si to zahrajete? Pojď sem a řekni nám to.