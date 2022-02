Chaos na olympijských hrách v Pekingu je zábavná výzva

Někde mezi ZHANGJIAKOU a BIJING, ČÍNA – ve čtvrtek ráno jsem jel autobusem 1 z mého hotelu v horách do hlavního mediálního centra, odkud jsem jel autobusem 4 na vysokorychlostní železniční stanici Taizicheng.

Pak jsem nastoupil do vysokorychlostního vlaku, který ujel 115 mil za 49 minut na pekingské nádraží Chengyi, odkud jsem jel autobusem 33 do hlavního pekingského mediálního centra.

Odtud jsem snědl své jediné jídlo den předtím, než jsem jel autobusem číslo 29 na oválné rychlobruslařské kluziště.

Jinými slovy, cestoval bych asi 130 mil během čtyř hodin, abych ohlásil, že rychlá běžkyně Brittany Beau vyhrála bronz na 1000 m, což trvalo 1 minutu 14,61 sekundy.

naprosto to miluji.

To jsem vždycky slyšel, že se běží olympiáda. Dlouhé dny, krátký spánek a neuvěřitelné výkony sportovců, kteří čelí mnoha stejným každodenním výzvám, překážkám, testům a odměnám jako my ostatní jako běžní úředníci.

Na horách jsem sdílel spoustu autobusů se sportovci, trenéry a samozřejmě reportéry z České republiky, Rakouska, Austrálie, Velké Británie, Švýcarska a Kazachstánu a rád poslouchám jejich rozhovory nebo se k nim přidávám. Nyní je rozhovor o tom, co budou jíst jako první, až se vrátí domů. Lahodné masové pokrmy s omáčkou a bramborami. Máminy lasagne. Spaetzl.

Někdo řekl „skutečné pivo“.

„Ach – já dám první věc na palubu,“ odpověděl jeho přítel.

I já se těším domů, ale teď jsem ještě vděčnější, že to jde lépe. V jiném autobuse jsem slyšel reportéra říkat, že prvních 15 dní zde strávil v karanténě ve svém pokoji, protože měl pozitivní test na COVID-19. sei. Díky bohu, že jsem neměl COVID.

Konečně jsem se tu usadil a zjistil, jaké jsou autobusy, jaké jídlo si mohu dovolit a jak si ukrást dostatek spánku, abych mohl pokračovat. Je to stále výzva, ale tak to má být. Pokud budu potřebovat, dám si 10 minut šlofíka v jakékoli kanceláři, ve které pracuji. Budu spát v autobuse. Věcí si více vážíme, když tvrdě pracujeme na jejich dosažení.

Psaní je stabilní profese, takže ten pracovní ruch tady miluji. Cítím se naživu každý den, když se plahočím do kopce k autobusu poté, co jsem si naložil do kufru notebook, mediální průvodce, napájecí kabely, baterie, notebooky, záznamníky, pera, brýle, přihlašovací údaje, láhve s vodou, jablko a pomeranč a pak si obleč rolák a kalhoty do sněhu a extra fleecové ponožky, čepici, šálu, lyžařské brýle a ohřívací balíčky.

Existuje několik nečekaných věcí, které je třeba řešit. Moje smysly mohou reagovat na všechny čisticí chemikálie, které používají. Dělníci stále stříkají lavičky, židle a stěny – jeden druhého – více než jen lysol na tlačítka výtahu a zábradlí.

Na zimních olympijských hrách není místo pro marnivost. Po celou dobu nosíte masku, takže není potřeba se líčit, a pokud si přesto troufnete na řasenku, po 10 minutách chladu klouže po očích ve stylu KISS.

Můj další velký závěr z těchto olympijských her je, jak velkorysí jsou někteří sportovci se svým časem.

Nesmíme se k nim přiblížit. Místo toho na akcích musí reportéři čekat v uzavřených zděných kůlnách (předpokládejme Wisconsin State Fair, Mo.) a mezi námi a další obezděnou ohradou je příkop, když sportovci procházejí. I v těch nejchladnějších teplotách se Alex Hall, Colby Stevenson, Rosie Brennanová, Jessie Diggins, Megan Nick, Shaun White, Deedra Irwin a Jordan Stolz zastavili a povídali, ať už nás znali nebo ne z minulých příběhů.

Celá myšlenka je přinést vám vítězné a srdcervoucí příběhy těchto úžasných lidí z druhého konce světa. Nebude to fungovat, když nebudou mluvit. Co bychom si bez nich počali?

Tím se dostávám k mému momentálně poslednímu příběhu z Číny. Někdy sportovci nemluví, což je legrační. A někdy to dělají a zlomí vám to srdce.

Měl jsem to štěstí, že jsem potkal ukrajinského reportéra, když jsem měl těžký úkol. Musel jsem se zeptat ruských a ukrajinských sportovců, jestli mezi nimi panuje nevraživost, jestli se bojí blížící se války a jestli to ruší.

Ruští sportovci nikdy nenarazili na boxy, ve kterých jsem čekal. Můj notebook byl prázdný.

Ukrajinští sportovci také odmítli mluvit, i když jsem požádal o pomoc ředitele médií. Zeptal jsem se svého přítele, nového ukrajinského reportéra, jestli konkrétně jeden ze sportovců – který s námi odmítl mluvit – je doma velmi oblíbený a nechce být obtěžován.

„Ano, miluje Britney Spears,“ řekl sarkasticky.

A teď tohoto reportéra zbožňujeme.

Ale jak to nemůže být znepokojivé, když se bavíte sledováním úžasných show a pak vidíte sportovce soutěžit a zároveň se starat o domov, rodinu, přátele a živobytí? Ukrajinský trenér souhlasil, že mi odpoví na dvě otázky v angličtině – díky mému ukrajinskému příteli reportérovi – a změnilo to způsob, jakým si tyto olympiády budu navždy pamatovat:

Máte strach ze zpráv doma?

„Samozřejmě, že se bojíme. Není to pro nás snadné, zprávy jsou z domova,“ řekl. „Nemůžeme nic dělat.“ Musíme se jen soustředit, musíme zde ukázat naši největší sílu. A snažte se zůstat pozitivní, lidé z Ukrajiny, s našimi výsledky. Naším úkolem není jen pobavit, ale dát jim naději, že jsme stále tady, že bojujeme.“

Olympiáda má být o setkání…

„Ano dříve – všechny války se zastavily. Teď začaly. Je to šílený svět.“