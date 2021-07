Ford Mustang 1969 repliky z Indie na základě Hyundai tak špatné, že je to dobré

Po mnoho let jsme se dívali na Repliky Aventadoru Výjezd z různých částí Asie. Pokud jste ale viděli špatnou sadu světel Lambo, viděli jste je všechny. Navíc je nepravděpodobné, že by si superauta zachovala svou hodnotu. Něco jako SVJ bude pravděpodobně navždy v pohodě, ale stačí se podívat na to, jak levné se Gallardos stal. Napodobovat jeden z nich nemá smysl, že ?!

Na druhou stranu existují výkonná auta, která budou alespoň podle našeho názoru vždy žádoucí. Ford Mustang je trochu kopcovitý. Ne v tom smyslu, že je nejmocnější nebo nejzajímavější, ale proto, že je známá po celém světě. Tento budova z Indie Dokažte to přizpůsobením designu modelu Stang z roku 1969 tak, aby odpovídal modelu Hyundai Accent z roku 2009. Je možné, že ten, kdo jej postavil, neviděl skutečného Mustanga ve skutečném životě.

Accent je v Americe většinou zapomenut, ale je to populární dojíždějící v Indii pro svůj motor a skromnou velikost. Je zřejmé, že existují modely RWD Hyundai, které by byly lepší při manipulaci s falešným Mustangem. Ale repliky obvykle vytvářejí lidé s více dovednostmi a ambicemi než s finančními prostředky. Musíte to respektovat.

Je zřejmé, že v autě jsou prvky, které se s originálem příliš neshodují, například nos. Ale to je jako říkat, že něčí domácí hamburgery vyrobené ze zbytků nechutnají úplně jako McDonald’s. Obzvláště se nám líbí pohled zezadu, protože velmi dobře kopírují design zadních světel, nárazníku a designu Fastback.

Interiér je vždy nejméně vytříbený ze všech replik automobilů, a zdá se, že tomu tak je i zde. A i když nemáme mnoho záblesků toho, co je pod kapotou, pravděpodobně to není V8, která tam fouká oheň. Jsme ochotni se vsadit, že jde o malý 1,5litrový čtyřválec s méně než 100 koňskými silami.