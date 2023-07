Odpovědi na křížovky NYT pro čtvrtek 6. července 2023

skočit do: dnešní předmět | obtížné důkazy

Čtvrteční hádanka – Nestává se to často, ale myslel jsem, že první křížovka Alison Birch skončí hned, jak začala.

První vodítko, na které jsem u tohoto problému narazil, bylo, že detektor byl na 20A a dělal jsem to dost dlouho na to, abych přesně věděl, co mi odpověď říká – nebo ne, jak to bylo -. Tak jsem to vyřešil, poněkud zklamaný, že sranda z vymýšlení věcí tak rychle skončila.

Ha! Ukazuje ti, kolik toho vím. Ukazuje se, že existuje dva Průzkumníci (oba první účastníci), druzí s překvapením pro řešení, jako by říkali: „Nezapomeň si na cestu ven tašku s lahůdkami!“

Takže, pokud se cítíte špatně, protože si myslíte, že jste hádanku vyřešili příliš rychle, vydržte. U dveří na vás čeká dobrá taška.