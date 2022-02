Bohatství přeje statečným: příběh Tomáše Kadavého

Vyslán: 22. února 2022 |

Svět je velké místo a většina lidí nemá příležitost to vidět. Ale tu a tam dostanou někteří z nás šanci objevit, co může zbytek planety nabídnout. Tomáš Kadavý je student strojního inženýrství narozený v České republice, který přišel na Southern Utah University pro nezapomenutelný zážitek, který se mu také odnesl.

„Moc se mi líbila atmosféra menší univerzity i příroda kolem,“ řekl Kadavý. „Miluji procházky v přírodě a nyní mohu říci, že jsem si vybral dobře, miluji to tady!“

Když Kadavý poprvé přišel na SUU, očekával vzdělání podobné jeho rodné zemi. Byl šokován, když zjistil, jak se systém zkoušek a kampus liší od jeho domova. Zpět v České republice studenti absolvují 180 kreditů v tříletém programu s většinou závěrečných zkoušek, které určují, zda uspějete nebo neuspějete. Může to znít jako zdlouhavé učivo, ale v České republice jsou veřejné vysoké školy až na čtyři roky zcela zdarma.

„V České republice je u většiny tříd závěrečná zkouška 100 procent vašeho skóre a máte jen tři pokusy na její složení,“ řekl Kadavi. „Během semestru musíte také udělat domácí úkol a půlsemestr, ale to jen proto, abyste získali dostatek bodů, abyste mohli jít k závěrečné zkoušce. Obvykle máme v každém semestru pět až osm větších zkoušek a trvá to měsíc nebo dva, abychom je všechny dokončili“.

Americké vysokoškolské zkušenosti se také liší v tom, že Spojené státy mají týmové sporty, které dodávají komunitám kolem univerzity živou kulturu. V Evropě jsou individuální sporty, jako jsou ty, které se objevují na olympijských hrách, výraznější a místním obyvatelům známější. Doma našel Kadavý lásku k horské cyklistice v mlžných lesích Národního parku Šumava. Červený skalnatý terén jižního Utahu nabízí nepřeberné množství vzrušujících stezek pro horská kola, které Kadowy neměl problém poznat.

„Stezky Iron Hills se mi moc líbily, protože si můžete vybrat z různých obtížností,“ řekl Kadavý. „Upřímně řečeno, miloval jsem je víc než Gooseberry Mesa. Samozřejmě, že výhledy nejsou tak úžasné jako Gooseberry Mesa, ale stezky jsou „enduro“ a strmější; rozhodně na nich rád jezdím.“

Nejen, že měl Kadavý možnost si sám prosekat traily, ale také na vlastní kůži zažil akci Red Bull Rampage Pro Mountain Biking, kterou pořádal v nedalekém městě Virgin v Utahu. Tato událost proti sobě staví nejlepší jména v horské cyklistice na smrtící enduro trati, kde by vás sebemenší chyba mohla stát celý závod! Kaduyovi bylo ctí postavit se na místo startu a představit se několika účastníkům.

„Nejen, že se Red Bull Rampage zúčastnil, ale také strávil nějaký čas na odpališti a navštívil závodníky. Potkal jednoho ze svých blízkých krajanů z Polska,“ řekl Dr. Richard Cousin, odborný asistent inženýrství a technologie.

Pro Kadavého je tato soutěž hodně podobná Super Bowlu.

„Sledoval jsem tuto soutěž od svých 14 let a nikdy jsem si nemyslel, že bych se sem mohl dostat,“ řekl Caduy. „Bylo to tak neskutečné, že jsem si to ani nepřál. Najednou jsem stál přímo u pódia a nenuceně si povídal s profesionály, kteří tam závodili. Neuvěřitelné!“

Pokud jde o studium, Kadowy má na sebe velká očekávání. Ale nejdůležitější pro něj je zachovat si pozitivní přístup bez ohledu na to, jakým výzvám čelí. Program strojního inženýrství SUU není snadný. Odhodlání a odhodlání potřebné k absolvování intenzivního kurikula vyžaduje nadšení. Někdy vás může frustrovat samotná vysoká škola, když se vám nedaří tak, jak byste chtěli. Kaduy je inspirací pro nás všechny díky své schopnosti udržet si pocit klidu a štěstí uprostřed stresujícího prostředí vysokoškolského života.

„Rád říkám, že zvládám dobře stres. Vzdělání je pro mě velmi důležité. Získat titul je jedním z největších cílů v mém životě,“ řekl Cadowy. „Jsem motivovaný a tvrdě pracuji, ale rozumím že na tomto světě jsou důležitější věci.“ Jako užívat si zdraví a štěstí. Teď jsem spokojený a i kdybych některé hodiny propadl, nic to nezmění.“

Přes všechny zkoušky a soužení našel Cadowy na univerzitě v jižním Utahu vše, co hledal. Velkou část svého úspěchu zde připisuje Dr. Richardu Cousinsovi, profesoru inženýrství a řediteli Thunderworks Center for Innovation.

„Thomas byl úžasný student. Vnesl do třídy zcela nový pohled,“ řekl Dr. Richard Cousins.

Kadavi vrátil své matematické dovednosti do České republiky, aby pokračoval a dokončil studium strojního inženýrství. Jeho plánem je vstoupit do odvětví jaderné energetiky a naučit se vše, co je třeba vědět, a zároveň provést revoluci v odvětví samotném. Chce pokračovat v rozvíjení svých znalostí v mnoha různých oblastech, jako je sportovní trénink a fyzikální terapie, a nakonec se stát trenérem, aby pomohl atletickému průmyslu růst ve své domovské zemi. Díky obětavosti International Student and Scholar Office a pozoruhodné práci nejen Kadavého, ale všech, kteří mu pomohli přizpůsobit se americkému životu, se Kadavý vrátil domů jako lepší student a inspirace pro všechny studenty SUU.

