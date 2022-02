Řešení problému se zelenou bublinou iMessage od Googlu je šíleně skvělé

Všichni víme, jak otravné mohou být skupinové konverzace, když jeden z nich bubliny jsou zelené, ale už se to bude zlepšovat. Řešení Google pro „tapbacks“ pro iPhone se od dnešního dne zavádí do telefonů Android a je velmi úhledné.

Tapback v iMessage jsou reakce, které se objeví, když dlouze stisknete text. Na iPhonu si můžete vybrat jednu ze šesti reakcí a při psaní SMS mezi uživateli iPhonu se zobrazují nad zprávou. Ale když se uživatel Androidu připojí ke skupinové konverzaci, tapback se stanou neohrabanými textovými řetězci, které přeplní konverzaci slovy „Mike se smál“ nebo „Karen milovala“ a poté zprávu zopakují.

To se teď hodně zlepšilo. Funkci jsme mohli otestovat na Pixel 5 a implementace je překvapivě solidní. Namísto „Jasonovi se tato zpráva líbila“, když uživatel iPhone zvolí tapback, uživatelé Androidu uvidí malé emotikony pod zprávou, nikoli nad ní, ale jinak fungují stejně, jako kdyby používali iPhone. Výsledkem je, že uživatelé iPhone nebudou mít své konverzace zahlcené textovými zprávami a uživatelé Androidu se nebudou cítit jako občané druhé kategorie. Je to skutečně oboustranně výhodná a nejchytřejší funkce zasílání zpráv, kterou Google za poslední roky implementoval.

Vaše konverzace mezi Androidem a iPhonem budou nyní mnohem čistší, když Google překládá tapbacky. IDG

Chcete-li tuto funkci získat, musíte používat aplikaci Zprávy Google a mít ji Zobrazit reakce iPhonu jako emotikony přepínač zapnutý v Pokročilý nastavení. Zdá se, že funguje se všemi operátory, i když zavádění je rozložené. Zatím se zdá, že je aktivní pouze na některých telefonech Pixel. WhatsApp se údajně také připravuje Vlastní systém tapback, který by se měl objevit v nadcházející beta verzi WhatsApp, než bude spuštěn uživatelům.

Emoji nejsou přesně v souladu s reakcemi Applu, ale jsou dostatečně blízko, kde by neměl být příliš velký zmatek. Zde je to, co Google vybral pro šest odpovědí tapback:

Srdce: 😍

Palec nahoru: 👍

Palec dolů: 👎

HaHa: 😂

Vykřičníky: 😮

Otazník: 🤔

Klepnutím na emotikonu se ve spodní části obrazovky zobrazí banner s nápisem „Přeloženo z iPhone“ s příslušným emotikonem. Odpovědi přicházejí stejně rychle jako textové zprávy a dokonce mají příjemnou animaci, která působí neuvěřitelně přirozeně.

Řešení Google pro jednu z nejotravnějších částí iMessage je obdivuhodné. I když někteří mohou mít problém s výběrem emotikonů, je těžké nenechat se ohromit výsledky. Stejně jako u všech věcí pro Android bude chvíli trvat, než se to rozšíří, ale dá se s jistotou říci, že jedna z největších nepříjemností ohledně posílání SMS zpráv mezi iPhony a telefony Android je vyřešena.

Aktualizace 2/3: WhatsApp také pracuje na vlastním řešení tapback.