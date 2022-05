Objevila se černá díra Mléčné dráhy?

„Viděli jsme to, co jsme považovali za neviditelné,“ řekl tehdy Doelman. Tato fotografie je nyní uložena v Muzeu moderního umění v New Yorku.

Neinformovanou sázkou je, že týmu se nyní podařilo vytvořit obrázek Arch A*, našeho doomového koláče. Pokud tým Dr. Shepherda znovu uvidí „neviditelné“, úspěch odhalí mnohé o tom, jak galaxie funguje a co se odehrává v jejích temných zákoutích.

Výsledky by mohly být překvapivé a informativní, řekla Jana Levine, teoretička gravitace na Barnard College na Kolumbijské univerzitě, která nebyla součástí projektu. „Ještě mě nenudí obrázky černých děr,“ řekla.