Rodina z Tennessee, která navštívila Disney World, zjistila, že neznámý Apple AirTag je používán ke sledování jejich dospívající dcery

Rodina z Tennessee byla šokována zjištěním, že pohyby jejich 17leté dcery byly sledovány kolem Walt Disney World na Floridě společností Apple AirTag asi čtyři hodiny.

Jennifer Gaston a její dcera Madison se zbláznily, když teenageři obdrželi na svůj iPhone oznámení, že jsou sledováni zpět k jejich autu na jednokolejce v Magic Kingdom na Floridě začátkem tohoto týdne.

Oznámení ukázalo, že Madison byla sledována po dobu čtyř hodin, od 19:09 do 23:33. Stopař byl všude, kam v rozlehlém zábavním parku zavítala, a až na parkoviště.

„Byli jsme vyděšení, zmatení, zranění a vyděšení,“ řekla Jennifer. Fox 35 Orlando. ‚ona [Madison] Doslova jsem ji sledoval, jak nás sleduje z tramvaje celou cestu zpět k našemu autu.

„Ukázal první cíl, který byl s ní objeven, pak v podstatě nakreslil čáru a vytvořil spojení mezi body, kde byla,“ dodala.

Dospívající a její matka prohledali své auto, ale nenašli zařízení. Zamkli dveře auta a odjeli, než zavolali policii, přičemž Madison stále sledovala polohu zařízení na svém iPhonu.

„Při aktualizaci Jennifer řekla: „Ukázalo se, že AirTag byl stále na našem parkovišti, takže nějak, když jsme se zběsile svlékali a vystrkávali všechno z našich tašek, prostě spadl.

Bezdrátová zařízení za 30 dolarů byla navržena tak, aby pomáhala sledovat věci, které lidé často ztrácejí, jako jsou klíče nebo peněženky, ale ukázalo se, že je využívají ke sledování lidí stalkeři.

Zařízení je navrženo tak, aby blokovalo „neoprávněné sledování“ tím, že upozorní blízký iPhone, když je AirTag oddělen od svého uživatele. Pokud například osoba umístí AirTag na vozidlo, ale nevstoupí do vozidla, motorista vozidla by měl být upozorněn na přítomnost AirTag v její blízkosti nebo na to, aby se s ním pohyboval.

Jennifer Gaston řekla, že objevila AirTag sledující ji a její 17letou dceru Madison (vpravo), když se vracely ke svému autu na lince Walt Disney World v Orlandu na Floridě. Manžel obdržel oznámení na Madisonův telefon

AirTag, který není v rodině, oznámil, že byl poprvé objeven u dvojice v 19:09 a poté obdržel oznámení o čtyři hodiny později, kolem 23:33. Na snímku: Gaston vstoupí do kouzelného království ve Walt Disney World

Rodina učinila tento děsivý objev na jednodenní návštěvě nejrušnějšího zábavního parku Ameriky

Jak si teenager z Tennessee uvědomil, že je sledován pomocí AirTag Apple AirTags jsou navrženy tak, aby zazněly poté, co jsou odděleny od svého majitele. Madison obdržela test hovoru na svém iPhonu, když odcházela z parku, aby oznámila, že od 21:30 do 23:33 nese neidentifikované AirTa. Zkontrolovala si oblečení a vše vyhodila z tašek, ale zařízení nemohla najít. Poté, co ona a její matka opustily park, AirTag se stále houpal jako na parkovišti.

Viděl jsem videa jiných lidí, kteří před nimi varovali a jací v podstatě byli. A tak jsem věděla, co mají v plánu, a neignorovala jsem oznámení,“ dodala Madison.

AirTag by měl začít přehrávat zvuk, aby dal lidem v okolí vědět, kde se nachází. Uživatelé však uvedli, že odeslání výstrahy a zvuku může trvat hodiny nebo dokonce dny a lze je vypnout.

Zařízení jsou také velmi malá a lze je snadno skrýt.

Umístění AirTag je odesláno na iCloud — kde je podle webu Applu vidět na mapě. Pomocí aplikace „Find My“ systém poskytuje svému majiteli podrobné pokyny k nalezení štítku a ztraceného produktu.

Madison a její matka se shodly na tom, že lidé by měli hlásit sebemenší neobvyklou digitální aktivitu, které si všimnou na svých telefonech, a časem se o nové technologii sledování dozvědět více.

Rozhodně si proveďte průzkum a zjistěte, co to je. „V telefonu máte správná nastavení, i když máte Air Tag, který skončí u vás, abyste se ujistili, že ho váš telefon rozpozná,“ řekl Garson.

Úřad šerifa Orange County na Floridě uvedl, že protože rodina nedokončila hledání AirTag, nebyl incident označen jako trestný čin. Vyšetřovatelé však podali zprávu o události a byli o události informováni.

Apple vydal aplikaci kompatibilní s Androidem s názvem Tracker Detection, která uživatelům Androidu umožňuje být upozorněni, že AirTag se s nimi přestěhoval.

Kvůli rostoucím obavám ze zneužití zařízení vyzvaly některé skupiny na ochranu soukromí, aby byla zařízení stažena z regálů obchodů.

„Někteří lidé, kteří mají špatné úmysly vůči ostatním, to využívají k potenciálnímu pronásledování lidí, sledování lidí, označování vozidel, luxusních vozidel, takže se mohou chtít vrátit a krást,“ řekl David Benson, bezpečnostní poradce v této oblasti. „I když nejsou v epidemické míře, vyskytují se dostatečně tam, kde je to znepokojující.“

Benson dodal, že pokud je někdo sledován po nalezení AirTag, nejlepším výsledkem je jít na veřejné místo a nahlásit se místním úřadům, než jít domů nebo do hotelu.

Lidé žádají Apple, aby přestal používat jejich trackery AirTag, protože ženy stále častěji hlásí, že zjišťují, že je zařízení sledují až do jejich domovů.

V lednu jedna mladá texaská maminka řekla, že našla AirTag nalepený ve své tašce, když cestovala z Texasu do Maine.

Myslím, že by mi určitě ublížili. Řekla tehdy Inside Edition: „Nemyslím si, že to děláte bezdůvodně. „Trvalo jim skoro 14 hodin, než mi řekli, že se to děje,“ řekla.

Stovky dalších žen zveřejnily videa na TikTok a sdílely své příběhy o tom, jak tajemné AirTags spojené s jejich položkami zjišťovaly a sledovaly jejich polohu od dubna, kdy Apple vydal tracker.

Každý AirTag má na sobě fyzicky napsané sériové číslo a je připojen přes Bluetooth. Pokud orgány činné v trestním řízení vydají soudní příkaz, Apple může odhalit identitu iPhonu, ke kterému je AirTag registrován.

Strážci zákona radí ženám, aby se ihned po obdržení nezabezpečeného upozornění AirTag nebo nalezení zařízení obrátily na policejní oddělení. Pokud je to možné, doporučují vyhnout se návratu domů, ale zdá se, že většina žen po příchodu domů stopaře rozpozná.