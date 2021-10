Britský ministr zdravotnictví uvedl, že počet případů Covid-19 by v zimě mohl dosáhnout 100 000 denně

Aby to bylo ještě horší, pravděpodobně Jedná se o novou mutaci delta proměnné Britští experti to bedlivě sledují.

Úředníci Světové zdravotnické organizace ve středu poukázali na nárůst případů v celé Evropě, včetně Spojeného království, a viní to alespoň částečně ze zmírnění omezení ohledně Covid.

„Severní polokoule míří do další zimy a my si musíme jen trochu dělat starosti s tím vzestupem v Evropě, jak vstupujeme do hlubokého pozdního podzimu,“ řekl Dr. Mike Ryan, vedoucí nouzových programů Světové zdravotnické organizace. Otázky a odpovědi. . „Jak se společnosti otevírají, vidíme, jak se tyto počty zvyšují, a v řadě zemí už vidíme, jak se zdravotní systém začíná dostávat do zátěže, a vidíme, že počet dostupných lůžek na intenzivní péči klesá. “

Minulý měsíc vláda shrnutí Jeho plán podzim-zima na řešení krize s koronaviry nastínil řadu opatření, jejichž cílem je vyhnout se nutnosti dalšího uzavírání. To zahrnuje příjem očkování, testování, sledování a izolaci, podporu NHS a sociální péči, vládní poradenství a komunikaci a mezinárodní přístup k pandemii.

Pokud je NHS považována za ohroženou neudržitelným tlakem, řekl Javid, že tato mimořádná opatření by mohla začít v celé Anglii. To zahrnuje možnost zavedení povinných masek na určitých místech, očkování pasem pro mladistvé a podporu práce na dálku.

Politika zdravotní péče byla nařízena v celé Velké Británii, s různými ustanoveními ve Walesu, Skotsku a Severním Irsku.