Vypadá to, že masivní stimuly zůstanou, jako to udělala Bank of England podle vzoru Fedu

Týden poté, co předseda amerického Federálního rezervního systému Jerome Powell řekl, že stále existuje cesta, jak omezit stimuly, podobná zpráva může přijít ve čtvrtek od Bank of England.

Nárůst koronavirových infekcí v důsledku mistrovství Evropy ve fotbale zvýšil nejistotu ohledně ekonomického oživení Británie – alespoň v krátkodobém horizontu.

Očekává se, že výbor pro stanovování sazeb Bank of England – který člena opustil po červnovém odchodu hlavního ekonoma Andyho Haldana – uvidí, jak budou při shromažďování politiků vládnout hrdličky.

Než sešlápnou stimulační pedál, budou pravděpodobně chtít vědět, jak ceny britského trhu práce po skončení vládního programu podpory mezd v září končí, a zda úspěšné zavedení vakcíny může zkrotit variabilní deltu před začátkem školního roku.

Anglická centrální banka rovněž plánuje formální přijetí záporných sazeb jako politického nástroje, ale guvernér Andrew Bailey jen těžko zdůraznil, že operační připravenost neznamená, že žádoucí destinací je sub-nula.

Očekáváme, že tvůrci politik budou jednomyslně hlasovat pro udržení sazeb na 0,1%. “Naším základem je, že první zvýšení sazeb přijde na konci roku 2022,” říká Dan Hanson, hlavní britský ekonom společnosti Bloomberg.

Jinde se očekává, že centrální bankéři v Brazílii a České republice opět zvýší úrokové sazby, zatímco tvůrci politik v Austrálii, Indii, Thajsku a Egyptě se připravují na to, aby zůstali na místě.

USA: Měsíční zpráva o zaměstnanosti za červenec bude zveřejněna v pátek. Ekonomové očekávají, že na výplatní pásku bude přidáno zhruba 900 000 pracovních míst. Toto vydání vrhne více světla na sílu obnovy v USA a na výzvy v oblasti zaměstnanosti a nasměruje očekávání tvůrců politik Fedu. Rovněž jsou splatné výrobní údaje, tovární objednávky a týdenní nároky na nezaměstnanost.

Podle plánu má vystoupit viceprezident Fedu Richard Clarida a guvernér Fedu Christopher Waller, což by mělo investorům poskytnout větší vhled do myšlení centrální banky o inflaci a možnosti omezení nákupů dluhopisů.

EMEA: Centrální bankéři regionu jsou připraveni na náročný týden.

Kromě Bank of England se ve čtvrtek v České republice setkávají tvůrci politik a očekává se, že zvýší úrokové sazby pro druhé zasedání za sebou. Později téhož dne se očekává, že Egypt ponechá svůj benchmarkový index beze změny uprostřed zrychlující inflace.

V pátek Rumunsko pravděpodobně zachová svoji politiku, protože úředníci budou i nadále hodnotit současné zvýšení cen. Plánovaná setkání uspořádali také guvernéři centrálních bank na Mauriciu, v Arménii a Gruzii.

Turecko oznámilo v úterý inflaci spotřebitelských cen za červenec, několik dní poté, co centrální banka zvýšila prognózu na konec roku, ale předpovídalo „výrazné“ snížení cenového růstu ve čtvrtém čtvrtletí-což by mohlo otevřít dveře pro prezidentovo žádané snížení sazeb . .

Rusko bude mezitím sledovat další potvrzení, že vysoká inflace se blíží ke svému vrcholu, protože ceny některých produktů klesají, protože přichází letošní sklizeň.

Asie: Prezident Reserve Bank of Australia Philip Lowe čeká v úterý velká výzva, zda odložit plánované snížení nákupů dluhopisů centrální bankou.

Optimismus na začátku července opadl ve vlně přesunu infekcí v deltě, která uvrhla hlavní části Austrálie zpět do zablokování. Lowe bude také později v týdnu vyslýchán v Parlamentu a možná bude muset přiznat, že záviděníhodné hospodářské oživení směřuje opačným směrem.

Po nejnovějších úterních údajích o inflaci bude zápis z posledního politického zasedání Bank of Korea poukazovat na to, jak vážní odpůrci v představenstvu jsou k potřebě zvýšit úrokové sazby. Přichází poté, co v neděli zveřejněné údaje ukázaly, že jihokorejský vývoz čipů, počítačů a dalších technologických produktů pomohl v červenci zvýšit zámořské prodeje na rekordní maximum, i když se tempo růstu celkových zásilek zpomalilo. Úterní tokijská inflace také naznačí pravděpodobný směr národního trendu před znovu váženým japonským košem CPI.

Thajsko ve středu stanoví sazby v důsledku rostoucích případů virů a slabých vyhlídek na růst. Indonésie, která čelí jednomu z nejhorších ohnisek virů na světě, ve čtvrtek oznámila svůj hrubý domácí produkt.

Latinská Amerika: Údaje o ekonomické aktivitě Chile za červen, které budou zveřejněny dnes, se po překonání očekávání v březnu, dubnu a květnu podle všeho trefují do dvouciferných čísel již třetí měsíc v řadě.

V úterý a v červnu data o brazilské průmyslové produkci pravděpodobně ukážou desáté po sobě jdoucí kladné meziroční čtení. Centrální banka Kolumbie zveřejnila zápis ze svého zasedání 30. července a držela klíčovou úrokovou sazbu na rekordně nízkých 1,75%.