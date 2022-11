Nový trailer na King of Fighters 15 Season 2 odhaluje nové detaily a okna postav, cross beta a aktualizaci rovnováhy

Samurai Shodown beta rollback také přichází na Steam























Na Evo 2022 dalo SNK fanouškům malý pohled na to, co chystají pro svou nejnovější bojovou hru, a nyní jsou zde ještě další podrobnosti o tom, co se stane a kdy.











Vývojáři zveřejnili nový trailer na The King of Fighters 15 Season 2, který odhaluje jejich další okno pro vydání postavy, křížovou beta verzi a aktualizaci rovnováhy a také rollback beta pro Samurai Shodown.



















Jak je uvedeno v upoutávce, zdá se, že máme potvrzení, že postavy DLC řady 2 budou spuštěny jako jednotlivci, nikoli jako celý tým, jako je sezóna 1, a první, kdo zahájí nový rok, bude Shingo Yabuki v lednu 2023.





Spolu se Shingo přichází nová aktualizace Balance, která udělá další krok ve vyladění kompletního seznamu hry, ale to není vše, na co se fanoušci musí v následujících měsících těšit.





Není překvapením, že Kim Kaphwan je na druhém místě v seznamu DLC a pravděpodobně klesne přibližně ve stejnou dobu, kdy je plánováno testování beta verze KOF15 mezi PlayStation, Xbox, Steam, Windows a Epic Games Store někdy na jaře příštího roku.





Hráči Samurai Shodown také dostanou kus koláče, protože rollback test přijde pouze na Steam verzi hry v lednu, i když plná aktualizace začne na PlayStation, Xbox, Steam a Epic někdy v roce 2023.





Pro rok 2 KOF15 je plánováno více postav, ale vypadá to, že si pravděpodobně budeme muset chvíli počkat, abychom viděli, kdo to je při tomto aktuálním tempu.