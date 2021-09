Amazon com: Pokročilá konverzační AI s cenou Alexa

Alexa Prize Socialbot Grand Challenge spojuje týmy z celého světa, aby soutěžily ve vývoji interaktivního sociálního robota, přičemž vítěz prvního místa získal grant na výzkum ve výši 500 000 USD.

Amazon každoročně vyzývá týmy z univerzit z celého světa, aby navrhli sociální roboty, kteří mohou provádět interaktivní a soudržné interakce s lidmi v celé řadě novinek a trendových témat, od politiky a technologie až po zábavu, módu a sport.

Během soutěže zákazníci Alexa komunikují se sociálními roboty týmů slovy: „Alexa, pojďme chatovat“. Velkou výzvou společnosti Socialbot a konečným cílem soutěže je získat od rozhodčích soutěže skóre 4,0 nebo vyšší (z 5). Soudci musí také určit, zda jsou alespoň dvě třetiny interakcí zákazníků se Socialbotem ucelené a zapojené po dobu nejméně 20 minut.

Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 4 finále

Žádný tým se nedostal do soutěže Socialbot Grand Challenge, ale na univerzitu týmu to znamená grant ve výši 1 milionu dolarů.

Nedávno jsme si sedli s nejnovějším vítězem prvního místa Jacobem Konradem, který je držitelem titulu Ph.D. z ČVUT. Vedoucí týmu studentů a Questů. Tým Alquist má průměrné hodnocení 3,28 a průměrnou konečnou reakční dobu 14 minut 14 sekund.

Jacob Konrad, doktorand na ČVUT a vedoucí týmu Alquist. Foto Ryszawy CVUT

Zjistěte více o soutěži a Konrádových zkušenostech, když se zamýšlí nad svou prací, soutěží ve výzvě po dobu čtyř po sobě jdoucích let a vítězí ve výzvě v srpnu 2021. Mezi vítěze minulé výzvy patří týmy z University of Washington, Kalifornská univerzita, Davis, A Univerzita Emory.

Otázka: Zúčastnili jste se každého vydání Socialbot Grand Challenge a nyní jste posledním vítězem. Co vás přimělo vrátit se k účasti?



Rádi pracujeme na problémech konverzační AI. Socialbot Grand Challenge poskytuje skvělou příležitost oslovit skutečné zákazníky a zjistit, jak komunikují s naším Socialbotem. Skvělá podpora, kterou od Amazonu dostáváme, také usnadňuje vývoj, včetně přístupu k sadě Alexa Skills Kit, Amazon Web Services a dalším nástrojům.

Přestože COVID-19 má zjevně svůj dopad, soutěž je také skvělou příležitostí k setkání a setkání s dalšími výzkumníky AI pro konverzaci a sdílení našich znalostí a nápadů s nimi.

V neposlední řadě to samozřejmě byla touha vyhrát soutěž!

Otázka: Co tento úspěch znamená pro tým a obecněji pro ČVUT?



Je to potvrzení, že tým a náš výzkum jsou na správné cestě a že AI je připravena k použití v reálných scénářích. Je to pro náš tým velký úspěch a doufáme, že nám otevře další příležitosti.

ČVUT dokázal konkurovat ostatním univerzitám světové úrovně ve čtyřech dosud pořádaných vydáních programu Socialbot Grand Challenge, který získal další pověst samotné univerzity, a doufejme, že otevře nová výzkumná partnerství a podnítí větší zájem ze strany potenciální studenti.

Otázka: Byla nějaká konkrétní oblast zájmu, která vás přivedla k vítězství v roce 2021?



Aktuální verze Alquist Socialbot efektivně kombinuje flexibilní generativní přístup s vysoce kvalitními scénáři dialogu. To znamená, že pro robota připravíme základní scénář na konkrétní téma, například film, který klient nedávno viděl, a jak se interakce vyvíjí, generativní model připravuje dodatečný konverzační obsah sám.

Tato strategie umožňuje botovi poutavou interakci a souvislou interakci s neočekávaným vstupem od klienta Alexa. Někdo se například zeptal Alquista: „Šel jsem se podívat na tento film se svými dětmi a to se jim nelíbilo. Proč si to myslíš?“ Náš sociální robot generováním nervové reakce generuje typickou odpověď typu: „Nevím. Je to zvláštní, protože jsem si myslel, že je to dětský film.

Syntetický model bere v úvahu vnější fakta o diskutovaných entitách, aby byla interakce přirozenější. Tato entita může být jako název filmu Avengers Nebo něčí oblíbený umělec, jako Lady Gaga. Dalším důležitým aspektem je, že robot v průběhu konverzace nese osobní kontext a poté vytváří další tahy v konverzaci s ohledem na tyto informace.

s. Překvapilo vás něco v letošním ročníku Socialbot Grand Challenge 4 oproti předchozím Socialbot Grand Challenges?



Díky generativním modelům, které v porovnání s předchozími roky soutěže výrazně pokročily v kvalitě, byly interakce, kterých Socialbots dosáhli, v poslední výzvě mnohem delší a rozmanitější, což bylo zajímavé sledovat. V některých rozhovorech jsme si například všimli, že Alquist a klient hovořili o svých příslušných partnerech, přestože jsme do systému nikdy nic takového neprogramovali. To bylo pro všechny velké překvapení.

Otázka: Setkali jste se během letošní Socialbot Grand Challenge s unikátními výzvami, se kterými jste se možná v předchozích výzvách nesetkali?



Pandemie koronaviru měla na letošní soutěž obrovský dopad. Zatímco v předchozích letech jsme měli příležitost setkat se s ostatními týmy účastnícími se výzvy, kromě týmu Amazon se letos výzva stala vzdáleně pro všechny. Náš tým na ČVUT se navíc kvůli pandemii nemohl delší dobu osobně setkávat, což nás přimělo ke spolupráci různými způsoby.

s. Co je podle vás největší překážkou Socialbot Grand Challenge?



Je těžké vést dlouhý a smysluplný rozhovor s někým, koho jste právě potkali. O svém konverzačním partnerovi máte málo nebo žádné informace, což je zásadní pro příjemnou konverzaci. I při současném stavu konverzačních technologií AI je obtížné úspěšně identifikovat a extrahovat informace, které mohou být užitečné během interakce. Obvykle to vyžaduje sadu neinvazivních otázek na uživatele, jako například: „Užili jste si zábavný víkend?“ To vede zákazníky k tomu, aby o sobě více mluvili. Tento přístup jsme propojili s modulem, který extrahuje relevantní informace z reakce klienta.

Otázka: Jaká byla první věc, kterou jste všichni udělali, když jste zjistili, že váš tým vyhrál?



I když jsme v předchozích třech Socialbot Grand Challenges zaznamenali velký úspěch, stále jsme překvapeni, že jsme se dostali na jedničku již v roce 2021. Historicky byl náš robot celkově úspěšnější u zákazníků Alexa než interagenti zapojení do procesu finále. Bylo vzrušující sledovat, že se robot letos ve finále prosadil. První věc, kterou jsme udělali, bylo říct přátelům a rodině, abychom mohli slavit společně.

Otázka: Jaký je další krok týmu?



První věc, kterou plánujeme udělat, je udělat si krátkou přestávku a po splnění výzvy odpočívat. Po návratu bychom si rádi přečetli všechny papíry předložené našimi konkurenty. S čerstvou myslí po přestávce a nově shromážděnými informacemi si myslíme, že uvidíme, co fungovalo a co ne, a budeme pokračovat v navrhování další iterace našeho robota. Kromě toho bychom chtěli postoupit na další Socialbot Grand Challenge a udělat další střelu na cíl samotné Socialbot Grand Challenge.

Otázka: Co byste poradil univerzitám a studentům zvažujícím účast na Socialbot Grand Challenge a v širším smyslu v oblasti konverzační AI?



Naším prvním a nejdůležitějším tipem by rozhodně bylo připojit se k Socialbot Grand Challenge. Je to skvělá příležitost, jak představit své inovace mnoha uživatelům a zjistit, jak reagují a interagují s vaším systémem. Kromě toho věříme, že konverzační AI je nový obor, kde můžete vyřešit mnoho vzrušujících problémů v oblastech, jako je pohoda, duševní zdraví a vzdělávání.