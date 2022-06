Ukrajina se může stát členem Evropské unie. co to znamená?

28. února 2022, čtyři dny poté, co Rusko napadlo Ukrajinu, požádal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o okamžité přijetí své země do Evropské unie. Evropská komise reagovala doporučením, aby Ukrajina byla povýšena na kandidátskou pozici (spolu s Moldavskem) a v červnu s tímto doporučením jednomyslně souhlasilo dvacet sedm lídrů EU. Zatímco cesta k plnému členství bude pravděpodobně dlouhá a namáhavá, získání kandidatury jasně ukázalo rizika konfliktu pro ukrajinský lid.

Co znamená status kandidátské země EU?

Před ruskou invazí na Ukrajinu bylo pět kandidátských zemí EU: Turecko (od roku 1999), Severní Makedonie (od roku 2005), Černá Hora (od roku 2010), Srbsko (od roku 2012) a Albánie (od roku 2014). Teoreticky by každý kandidát mohl okamžitě zahájit formální přístupová jednání; V praxi neexistuje žádná záruka, že k tomu dojde rychle. Například v případě Turecka jednání začala teprve v roce 2005 a od té doby jsou rozhovory pozastaveny. Lídři EU navíc ještě musí dát zelenou Albánii a Severní Makedonii k zahájení formálních přístupových jednání. Zkrátka přijetí nominace do EU je většinou symbolické gesto.

Pro Ukrajinu, zemi ve válečném stavu s Ruskem, je symbolika budoucnosti v Evropské unii důležitá, ale může také vytvářet falešná očekávání. Ve skutečnosti a Nedávný průzkum veřejného mínění Ukázalo se, že téměř 70 procent Ukrajinců očekává vstup do Evropské unie během příštích pěti let. Osm vlád EU podpořilo Zelenského prosbu o rychlý proces, ale pokud EU radikálně nepřehodnotí kritéria pro přijetí ke členství, mnozí na Ukrajině budou jistě zklamáni.

Jaké reformy jsou nutné pro získání členství?

Vstup do Evropské unie vyžadujeKodaňské standardy, který je založen na třech pilířích. Jedna je politická a zahrnuje respekt k demokracii, právnímu státu a lidským právům. Druhý je ekonomický a vyžaduje, aby potenciální člen měl fungující tržní ekonomiku. Třetí je administrativní a institucionální a zahrnuje integraci Evropské unie společenské ziskySoubor společných zákonných práv a povinností – cca osmdesát tisíc stran – které jsou závazné pro všechny členské státy Evropské unie.

Pro některé nové členy, jako je Rakousko, Finsko a Švédsko, které všechny vstoupily do Evropské unie v roce 1995, byly tyto standardy relativně snadno implementovatelné. Pro ostatní, zejména země s relativně mladými demokraciemi a nedávnými přechody z plánovaného na tržní hospodářství, může tento proces trvat roky, ne-li desetiletí. V případě Ukrajiny by bylo reálné období deseti až dvaceti let po skončení války. Je také možné, že by EU mohla změnit svá kritéria členství nebo začlenit novou třídu zemí „přidružených“ k EU – což je méně případ než plné členství – podobně jako to navrhl francouzský prezident Emmanuel Macron se svou myšlenkou“evropské politické společenství. „

Zkomplikuje pozvání Ukrajiny další přístupové snahy?

Mohlo by to podráždit některé aspirující státy, zejména na západním Balkáně. Bosna a Hercegovina podala žádost v roce 2016, ale dosud nezískala status kandidáta. Aspirace Kosova komplikuje skutečnost, že kvůli ruskému vetu v Radě bezpečnosti není členem Organizace spojených národů. Začátkem tohoto měsíce se EU nepodařilo zahájit přístupová jednání s Albánií a Severní Makedonií kvůli pokračujícímu právu veta vůči Severní Makedonii ze strany členského státu EU Bulharska. (Albánie je také rukojmím tohoto veta, protože Evropská unie svázala potenciální členství pro obě země za účelem regionální stability.)

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v Kyjevě 16. června 2022 setkává zleva s německým kancléřem Olafem Schulzem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a italským premiérem Mario Draghim.

Existují určité obavy kvůli pocitu, že Ukrajina je lepší než ostatní země s jasnou evropskou budoucností. Ve většině hlavních měst je zároveň jasné, že cesta do Kyjeva je ještě dlouhá a plná nebezpečí a že široký pocit solidarity s ukrajinským lidem takový krok ospravedlňuje. To platí ve východní Evropě a pobaltských státech, ale také v zemích jako Francie, které jsou k rozšíření EU dlouhodobě skeptičtější. Kandidaturu Ukrajiny nakonec nadšeně podpořilo všech 27 lídrů EU.

Existuje precedens pro to, aby země přijala okupovanou zemi?

Evropská unie vytvořila precedens pro přijetí země s nestabilní hranicí s Kyprem v květnu 2004. Po desetiletí byl ostrov rozdělen kvůli turecké okupaci Severního Kypru. Na naléhání Řecka byl Kypr zařazen do největší vlny rozšíření EU, která zahrnovala také tři pobaltské státy (Estonsko, Lotyšsko a Litva) a čtyři státy Visegrádské skupiny (Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko), Maltu a Slovinsko. . Vztahy mezi EU a Tureckem zkomplikovalo odmítnutí Bruselu uznat jednostranně vyhlášenou tureckou republiku Severní Kypr, slepá ulička, která měla vyřešit vstup Turecka do EU.

Přestože tedy Krym a části ukrajinského Donbasu mohou v dohledné době zůstat pod ruskou kontrolou, sporné ukrajinské hranice by neměly být pro Kyjev neprůchodnou překážkou. Oproti Kypru je však jeden podstatný rozdíl, kvůli kterému je případ Ukrajiny ještě složitější: Turecko je kandidátskou zemí na členství v EU (alespoň na papíře), zatímco ruský prezident Vladimir Putin se uchází o status kandidátské země EU jen stěží. ..

Jak by mohl přístupový proces Ukrajiny ovlivnit konflikt s Ruskem?

Je těžké vědět, jak Putin zareaguje na budoucí kroky v procesu. V minulosti dal jasně najevo, že jeho hlavním odporem jsou aspirace Ukrajiny na členství v Severoatlantické alianci (NATO) spíše než v Evropské unii. Stejně tak nemá problém s členstvím Finska nebo Švédska v EU, ale jejich požadavky vůči NATO vnímá jako provokaci. Revoluci na Majdanu v roce 2014 však zahájil ukrajinský prezident Viktor Janukovyč tím, že zvolil těsnější ekonomické vazby s Ruskem před vazbami na Evropskou unii. Svržení Janukovyčovy vlády na jaře 2014 vedlo k anexi Krymu Moskvou a její skryté kampani vojenské podpory proruských rebelů na východě Ukrajiny.

Boj Ukrajiny proti ruské agresi bude pravděpodobně záviset na zvýšené finanční a vojenské podpoře Západu a také na dalším zpřísňování sankcí proti Rusku. Status kandidáta EU však dává ukrajinskému lidu vítanou morální vzpruhu, protože nyní vědí, za co bojují: svobodnou a demokratickou budoucnost, v níž jsou plně integrováni se Západem, a vyhlídky na skutečnou – ale daleko budoucnost – členství v EU se všemi právy a povinnostmi, které z toho vyplývají.