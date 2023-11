Jak se šíří záhadná psí nemoc, majitelé psů z Long Island zůstávají ostražití

Majitelé psů a veterináři na Long Islandu sledují záhadné onemocnění dýchacích cest, které onemocnělo a dokonce zabilo některé psy v jiných částech země.

Ačkoli tato nemoc nebyla hlášena v New Yorku, případy byly objeveny ve státech včetně Colorada, Oregonu, New Hampshire, Massachusetts a Rhode Island. Veterináři od srpna nahlásili ministerstvu zemědělství v Oregonu více než 200 případů.

„Je to teď skutečná výzva, nevíme, co to způsobuje,“ řekla veterinářka Rena Carlsonová, prezidentka Americké veterinární lékařské asociace. „Existuje skupina virů a bakterií, o kterých je známo, že způsobují respirační onemocnění u psů, a žádný z nich se zdají být účinné,“ dodal.

Řekla, že toto respirační onemocnění způsobuje různé úrovně onemocnění. Někteří psi mají mírnou až středně těžkou bronchitidu, která trvá šest až osm týdnů, au jiných se rozvine zápal plic, který, jak se zdá, nereaguje na antibiotika. V těžkých a někdy smrtelných případech se u psů rychle rozvine akutní zápal plic během 24 až 36 hodin.

Eric Johnson, veterinář z Dix Hills Animal Hospital, řekl, že majitelé by měli sledovat kašel, kýchání, rýmu, letargii a sníženou chuť k jídlu u svých štěňat a poradit se s veterinářem, pokud objeví tyto příznaky.

Jsou to stejné příznaky jako u jiných respiračních virů, jako je psí chřipka, psí adenovirus a psí parainfluenza.

„Zatím toho moc nevíme,“ řekl Johnson. „V tuto chvíli si myslíme, že je virová, i když jsme organismus ještě nezjistili, takže si nejsme jisti.“

Vědci z veterinárních laboratoří v Oregonu a New Hampshire tuto nemoc vyšetřují.

Propuknutí respiračních onemocnění, zejména v útulcích pro zvířata nebo internátní zařízení, jsou běžné, řekl Colin Parrish, profesor virologie na katedře mikrobiologie a imunologie na Cornell University College of Veterinary Medicine.

„Říkají tomu psí kašel, což je zastřešující termín pro různá respirační onemocnění,“ řekl. „Většina psů má mírné onemocnění a zotavuje se bez příhod. To je důvod, proč se lidé obávají. To je něco nového.“

Parrish také řekl, že zprávy ukazují, že nemoc je rozšířená, ačkoli schopnost respiračních virů šířit se je poměrně omezená.

Odborníci uvedli, že majitelé psů mohou podniknout kroky k ochraně svých psů tím, že zajistí, aby byli očkováni, vyhýbali se nemocným psům a nesdíleli misky s vodou s jinými psy.

David Seely, výkonný ředitel Little Shelter Animal Rescue and Adoption Center v Huntingtonu, řekl, že monitoruje národní zprávy o respiračních onemocněních.

„Všichni naši psi jsou plně očkovaní,“ řekl. „Máme také vlastní psí park.“

Když jsou psi zachráněni z jiných států, jsou v karanténě po dobu dvou týdnů a sledováni z hlediska zdraví, než je jim dovoleno stýkat se s ostatními štěňaty v útulku, řekl.

V psím parku v Nesconsetu majitelé psů řekli, že se záhadné nemoci příliš neobávají, zvláště když ve státě nebyly žádné zprávy.

„Nebojím se, protože lidé tady v psím parku jsou velmi zodpovědní,“ řekla Barbara Hansenová ze Smithtownu, která byla se svým psem Molly. „Pokud jsou jejich psi nemocní, nepřinesou je sem.“

Natalie Ramirezová z Lake Grove řekla, že bude i nadále nosit svého psa Winstona každý den do parku.

„Myslím, že je to něco, na co je třeba dávat pozor,“ řekla.

Se Shari Einhornovou